Navijači Crvene zvezde protestovali usred derbija protiv odluka trenera Saše Obradovića.
Navijači Crvene zvezde pobunili su se usred "vječitog derbija" sa Partizanom protiv odluka trenera Saše Obradovića, kao i protiv uprave. U dvorani "Pionir", u drugom meču polufinala plej-ofa i tokom dominacije Partizana, dugo su zvezdaši skandirali ime kapitena Ognjena Dobrića kada ga je Obradović izveo iz igre, pa ga je u sljedećem minutu utakmice i vratio.
Skandirali su navijači Zvezde poslije toga i Dejanu Davidovcu, koga Obradović ipak nije izveo na teren, a poslije toga su skandirali i protiv uprave.
Ovako su navijači primorali Obradovića da vrati Dobrića u igru:
"Uprava napolje", orilo se dvoranom "Aleksandar Nikolić" dok je Zvezda klizila ka eliminaciji u polufinalu plej-ofa drugu sezonu zaredom. I još bolnije za navijače, ka petom porazu u šest ovosezonskih utakmica protiv Partizana.
Crno-bijeli se pitaju ove sezone u derbijima, pobjeđuju Zvezdu i iz derbija u derbi uspijevaju da ogole ogromne probleme sa igrom i sa timom Zvezde, koji su sve veći i sve vidljiviji dok odmiče sezona. I Saša Obradović očigledno sve manje može da uradi u vezi s tim.
Partizan je stigao u halu "Pionir" sa meč-loptom za plasman u finale ABA lige i na poluvremenu je mirno vodio 16 poena razlike. I održavao je tu prednost bez velikih problema.
Navijači Zvezde se okrenuli protiv Saše Obradovića: Tjerali ga da vrati kapitena, evo kako je reagovao
Pogledajte i zvižduke sa tribina: