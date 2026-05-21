Navijači Zvezde se okrenuli protiv Saše Obradovića: Tjerali ga da vrati kapitena, evo kako je reagovao

Navijači Crvene zvezde protestovali usred derbija protiv odluka trenera Saše Obradovića.

Navijači Crvene zvezde pobunili su se usred "vječitog derbija" sa Partizanom protiv odluka trenera Saše Obradovića, kao i protiv uprave. U dvorani "Pionir", u drugom meču polufinala plej-ofa i tokom dominacije Partizana, dugo su zvezdaši skandirali ime kapitena Ognjena Dobrića kada ga je Obradović izveo iz igre, pa ga je u sljedećem minutu utakmice i vratio.

Skandirali su navijači Zvezde poslije toga i Dejanu Davidovcu, koga Obradović ipak nije izveo na teren, a poslije toga su skandirali i protiv uprave.

Ovako su navijači primorali Obradovića da vrati Dobrića u igru:

"Uprava napolje", orilo se dvoranom "Aleksandar Nikolić" dok je Zvezda klizila ka eliminaciji u polufinalu plej-ofa drugu sezonu zaredom. I još bolnije za navijače, ka petom porazu u šest ovosezonskih utakmica protiv Partizana.

Crno-bijeli se pitaju ove sezone u derbijima, pobjeđuju Zvezdu i iz derbija u derbi uspijevaju da ogole ogromne probleme sa igrom i sa timom Zvezde, koji su sve veći i sve vidljiviji dok odmiče sezona. I Saša Obradović očigledno sve manje može da uradi u vezi s tim.

Partizan je stigao u halu "Pionir" sa meč-loptom za plasman u finale ABA lige i na poluvremenu je mirno vodio 16 poena razlike. I održavao je tu prednost bez velikih problema.

