Trener Partizana Đoan Penjaroja nije bio zadovoljan svakim segmentom igra svog tima u "vječitom" derbiju

Izvor: © MN press, all rights reserved

"Vječiti" derbi u drugom polufinalnom meču ABA lige bio je pun tenzija na obje strane terena. Susret su obilježile brze reakcije sudija, pa je tako za sedam minuta sudija Saša Pukl po dva puta dodijelio obostrane tehničke greške. Na to je reakcija trenera gostiju Đoana Penjaroje dovoljno objasnila koliko je "parnom valjku" važan svaki sekund u susretu sa gradskim rivalom.

Vidi opis Penjaroja van sebe kao nikad do sada: Vikao, šetao i udarao reklamu, a Partizan na "plus 15" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Bilo je "vatreno" u Pioniru, baš kako je i trener Đoan Penjaroja i najavio. A sve je ključalo i na klupi Partizana, pošto je i pored dobre igre u prvih 20 minuta šef struke crno-bijelih bio ljut na svoj tim. Nije rijetkost viđati Penjaroju koji u žaru bijesa daje instrukcije timu, ali reakcija dva i po minuta prije kraja prvog poluvremena zaista nije tako česta za Španca.

Pogledajte reakciju trenera Partizana na tri i po minuta do poluvremena:

Pogledajte 00:24 Đoan Penjaroja besni na derbiju Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Penjaroja je poslije koškanja Karlika Džounsa i Džela Bolomboja bio bijesan na tim i situaciju na terenu, pa je nervozno šetao pored aut-linije, vikao na ekipu, a onda i udario šakom o reklamu. Ponašanje trenera Partizana samo je još jednom potvrdilo perfekcionizam na koji insistira Penjaroja, pošto je Partizan imao poprilično vođstvo na meču, a on ipak nije bio zadovoljan.

Prethodno je trener Partizana protivriječio sudijama, širio ruke u znak bijesa i protesta, i sve to dok su crno-bijeli imali značajnu prednost od "plus 15", pošto je na semaforu stajalo 39:24.