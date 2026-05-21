logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Penjaroja van sebe kao nikad do sada: Vikao, šetao i udarao reklamu, a Partizan na "plus 15"

Penjaroja van sebe kao nikad do sada: Vikao, šetao i udarao reklamu, a Partizan na "plus 15"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana Đoan Penjaroja nije bio zadovoljan svakim segmentom igra svog tima u "vječitom" derbiju

Đoan Penjaroja Izvor: © MN press, all rights reserved

"Vječiti" derbi u drugom polufinalnom meču ABA lige bio je pun tenzija na obje strane terena. Susret su obilježile brze reakcije sudija, pa je tako za sedam minuta sudija Saša Pukl po dva puta dodijelio obostrane tehničke greške. Na to je reakcija trenera gostiju Đoana Penjaroje dovoljno objasnila koliko je "parnom valjku" važan svaki sekund u susretu sa gradskim rivalom.

Bilo je "vatreno" u Pioniru, baš kako je i trener Đoan Penjaroja i najavio. A sve je ključalo i na klupi Partizana, pošto je i pored dobre igre u prvih 20 minuta šef struke crno-bijelih bio ljut na svoj tim. Nije rijetkost viđati Penjaroju koji u žaru bijesa daje instrukcije timu, ali reakcija dva i po minuta prije kraja prvog poluvremena zaista nije tako česta za Španca.

Pogledajte reakciju trenera Partizana na tri i po minuta do poluvremena: 

Pogledajte

00:24
Đoan Penjaroja besni na derbiju
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Penjaroja je poslije koškanja Karlika Džounsa i Džela Bolomboja bio bijesan na tim i situaciju na terenu, pa je nervozno šetao pored aut-linije, vikao na ekipu, a onda i udario šakom o reklamu. Ponašanje trenera Partizana samo je još jednom potvrdilo perfekcionizam na koji insistira Penjaroja, pošto je Partizan imao poprilično vođstvo na meču, a on ipak nije bio zadovoljan.

Prethodno je trener Partizana protivriječio sudijama, širio ruke u znak bijesa i protesta, i sve to dok su crno-bijeli imali značajnu prednost od "plus 15", pošto je na semaforu stajalo 39:24.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan KK Crvena zvezda ABA liga vječiti derbi Đoan Penjaroja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC