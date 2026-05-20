Penjaroja pred Zvezdu upozorava na atmosferu: "Moramo da kontrolišemo emocije"

Trener Partizana Đoan Penjaroja svjestan je prednosti Crvene zvezde pred novi "vječiti" derbi

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Partizan će u četvrtak od 20 sati imati "meč loptu" u dvorani Aleksandar Nikolić u polufinalu ABA lige protiv Crvene zvezde. Crno-bijeli su bili bolji u prvom susretu, ali je trener Đoan Penjaroja svjestan prednosti crveno-bijelih u narednom meču - glavni adut biće publika.

"Druga utakmica igra se u hali 'Pionir', gdje nas očekuje odlična atmosfera. Moramo da kontrolišemo emocije i odgovorimo na fizički nivo igre, jer je jasno da će protivnik pokušati da podigne intenzitet i igra čvršće nego u prethodnom meču. Potrebno je da ponovimo pristup iz prve utakmice, naročito iz prvih 33, 34 minuta, da u napadu dijelimo loptu, u odbrani budemo konstantni, igramo timski i ostanemo zajedno, posebno u trenucima kada ne bude išlo po planu. Potpuno je jasno da nas sutra očekuje zahtjevna utakmica", rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja pred "vječiti" derbi.

O važnom susretu koji očekuje crno-bijele oglasio se i centar Tonje Džekiri. "Očekivanja su jasna, moramo da izađemo na teren i igramo dobru košarku. Igramo u gostima, ne znamo tačno kakva će biti atmosfera, ali sigurno je da će biti veoma bučno i da će oni ući u utakmicu sa mnogo energije. Zato moramo da budemo spremni da odgovorimo na pritisak, da ostanemo mirni i da igramo našu košarku, kao što smo to radili do sada. Ako u tome uspijemo, mislim da možemo da pobijedimo", rekao je centar Partizana.

Partizan se pred susret sa crveno-bijelima oglasio na društvenim mrežama kako bi potvrdio nepromijenjenu situaciju u timu kad su u pitanju povrede. Kao i u prethodnom susretu, na terenu nećemo vidjeti kapitena Vanju Marinkovića, Šejka Miltona i Marija Nakića, a za promjenu se u rotaciju vratio Mitar Bošnjaković.

Ujedno, Partizan će u četvrtak imati priliku da maksimalnim skorom privede seriju protiv Zvezde kraju, u slučaju pobjede bi zakazao duel u finalu regionalnog takmičenja. Na drugoj strani žrijeba nalaze se Dubai i Budućnost, prvi meč zakazan je za 21. maj, dok će sljedeća utakmica biti na programu četiri dana kasnije.