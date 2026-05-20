"Đoković iz 2011. bi dobio Sinera iz 2026": Legende stale na Novakovu stranu samo zbog jedne stvari

Vječita dilema napokon je dobila odgovor - Novak Đoković iz 2011. pobijedio bi Janika Sinera iz 2026.

Poslije odlaska "Velike trojke" ostalo je pitanje - hoćemo li gledati spektakularan tenis? Pojavili su se Janik Siner i Karlos Alkaraz, dokazali da će biti još mečeva vrijednih gledanja, ali jedna dilema je ostala. Italijan, trenutno prvi igrač svijeta, igra nevjerovatno od početka 2026. godine, stvorio je utisak nepobjedivog igrača, ali ako se prisjetimo igre Novaka Đokovića iz njegovih najsjajnijih teniskih dana, ostaje pitanje - ko bi pobijedio? Bivši teniser Džon Izner nema dilemu - Novak Đoković bi slavio u susretu Srbina i Italijana, a kao osnovni argument navodi se da je olimpijski šampion već pobedio Sinera 2026.

Španski teniser Karlos Alkaraz je pomalo ostao u sjenci zbog povrede koja ga je naterala da otkaže učešće na Rolan Garosu, a onda i na Vimbldonu. Za to vrijeme Janik Siner "melje sve pred sobom", oborio je i rekord Novaka Đokovića po broju vezanih pobeda na turnirima serije 1000, osvojio je i takozvani Zlatni masters i još od 19. februara ne zna za poraz.

A kada bi se isti taj Siner, u sjajnoj formi, sastao sa Novakom Đokovićem iz najblistavijeg perioda njegove karijere, recimo 2011. godine, koja važi za jednu od najuspješnijih, ko bi pobijedio? U startu je jasno da bi borba bila velika, ali sama činjenica da je iskusni Novak već savladao Sinera u 2026. mogla bi da bude dovoljan pokazatelj da je Srbin favorit u ovom, prije svega, imaginarnom duelu.

Bivši teniser Džon Izner iznio je mišljenje o nemogućem meču:

"Đoković je osvojio gotovo sve do turnira u Rimu 2011. Đoković iz 2026. pobijedio je (Janika) Sinera u Australiji. To bi bila velika borba. Novak je imao skor od 10 pobjeda i jednog poraza protiv Rafaela Nadala i Federera, tako da bi pobijedio i ovogodišnjeg Sinera", rekao je Džon Izner.

Sem Kveri je, sa druge strane, bio nešto oprezniji, ali je favorit i ovdje jasan:

"Ovakvi hipotetički dueli su komplikovani. Đoković je te godine izgubio prvi meč na Rolan Garosu od Federera. Novak iz 2011. bi pobijedio ovogodišnjeg Sinera. Osvojio je veoma teške turnire te sezone. Ako Italijan osvoji Rolan Garos, Vimbldon, Toronto i Sinsinati, onda možemo ponovo da razgovaramo", rekao je Sem Kveri.

Stiv Džonson se uglavnom slaže sa komentarima, ali je naglasio i ključnu tačku u raspravi:

"Novakov skor protiv Federera i Nadala bio je 10 pobjeda i jedan poraz. Džon je rekao nešto veoma važno - Đoković iz 2026. pobijedio je Sinera iz 2026. Dakle, rekao bih da bi Đoković iz 2011. pobijedio tog Sinera", zaključio je i doprinio jednoglasnoj odluci da je Novak favorit.

Siner ima 24 godine i do sada je već osvojio četiri grend slem titule. Dva puta je slavio na Australijan openu, a po jednom na Vimbldonu i US openu. Izlišno je govoriti o rekordima koje niže, ali činjenice koje su bivši teniseri izneli nepokolebljivo idu u korist Novaka Đokovića. Najbolji svih vremena je te 2011. osvojio čak tri grend slem titule, pet mastersa iz serije 1000 i još dvije titule. Ostvario je i 70 pobeda u 76 mečeva, za istorijsku sezonu u tenisu.

