Spektakularan doček za Novaka Đokovića u Parizu: Srpske zastave na "Šatrijeu"

Srpski teniser Novak Đoković ima veliku podršku navijača u Parizu gdje će ponovo pokušati da se nadigrava sa "novom generacijom".

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković stigao je tokom dana u Pariz i odmah izašao na stadion "Filip Šatrije" gdje će odraditi prvi trening. Srpskog asa je dočekao krcat stadion kao da je u pitanju teniski meč, što je pomalo zbunilo i samog Novaka.

Kada je izašao iz tunela, prvo je pogledao u nebo, osvrnuo se oko sebe i pozdravio navijače koji su ga dočekali gromoglasnim ovacijama. Teren mu je "pripremio" Aleksandar Zverev koji je upravo završio svoj trening, ali nije teško zaključiti koga su najvjerniji fanovi čekali.

Na tribinama se može primijetiti veliki broj srpskih zastava, a jedna je u kadru upravo tokom pozdrava dvojice velikih rivala.

Često je Đoković "vodio ratove" sa navijačima u Parizu, ali u posljednje vrijeme ima sve veću podršku sa tribina. Izgleda da je bilo potrebno da Rafael Nadal i Rodžer Federer odu u penziju, kako bi Srbin konačno dobio naklonost nekih ljubitelja tenisa.

U svakom slučaju, više ne igra ni za trofeje, ni rekorde, već za svoju dušu...

Đoković je u karijeri osvajao Rolan Garos tri puta i potpuna je nepoznanica u kakvoj formi dolazi na drugi grend slem u sezoni. Na pariskoj šljaci će nastupati kao treći nosilac, iza Janika Sinera i Aleksandra Zvereva, pošto je Karlos Alkaraz odustao od takmičenja zbog povrede.

