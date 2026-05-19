logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Spektakularan doček za Novaka Đokovića u Parizu: Srpske zastave na "Šatrijeu"

Spektakularan doček za Novaka Đokovića u Parizu: Srpske zastave na "Šatrijeu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski teniser Novak Đoković ima veliku podršku navijača u Parizu gdje će ponovo pokušati da se nadigrava sa "novom generacijom".

novak djokovic izasao na filip satrije docekan kao bog Izvor: Roland-Garros/X/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković stigao je tokom dana u Pariz i odmah izašao na stadion "Filip Šatrije" gdje će odraditi prvi trening. Srpskog asa je dočekao krcat stadion kao da je u pitanju teniski meč, što je pomalo zbunilo i samog Novaka.

Kada je izašao iz tunela, prvo je pogledao u nebo, osvrnuo se oko sebe i pozdravio navijače koji su ga dočekali gromoglasnim ovacijama. Teren mu je "pripremio" Aleksandar Zverev koji je upravo završio svoj trening, ali nije teško zaključiti koga su najvjerniji fanovi čekali.

Na tribinama se može primijetiti veliki broj srpskih zastava, a jedna je u kadru upravo tokom pozdrava dvojice velikih rivala.

 Često je Đoković "vodio ratove" sa navijačima u Parizu, ali u posljednje vrijeme ima sve veću podršku sa tribina. Izgleda da je bilo potrebno da Rafael Nadal i Rodžer Federer odu u penziju, kako bi Srbin konačno dobio naklonost nekih ljubitelja tenisa.

U svakom slučaju, više ne igra ni za trofeje, ni rekorde, već za svoju dušu...

Đoković je u karijeri osvajao Rolan Garos tri puta i potpuna je nepoznanica u kakvoj formi dolazi na drugi grend slem u sezoni. Na pariskoj šljaci će nastupati kao treći nosilac, iza Janika Sinera i Aleksandra Zvereva, pošto je Karlos Alkaraz odustao od takmičenja zbog povrede.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:00
Argiros prekinuo nastup zbog Novaka Đokovića
Izvor: instagram/konstantinosargiros.fanclub
Izvor: instagram/konstantinosargiros.fanclub

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Rolan Garos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC