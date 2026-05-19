Olimpijakos osim Kodija Miler-Mekintajera želi još jednog plejmejkera

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Košarkaš Valensije Žan Montero mogao bi karijeru da nastavi u Olimpijakosu.

zan montero ide u olimpijakos Izvor: MN PRESS

Plejmejker iz Dominikanske Republike Žan Montero postao je najpoželjniji igrač Evrolige. Senzacija je postao u Valensiji, pa su u međuvremenu brojni klubovi stali u red za dvadesetdvogodišnjeg košarkaša. Najprije ga je želio koledž, potom je Valensija bila zainteresovana da ga zadrži, zatim Hapoel da ga dovede, a sada se u trku uključio i Olimpijakos.

Valensija Monteru nudi 2.000.000 dolara po sezoni, ali to nije nešto čime bi španski tim mogao da parira konkurenciji. Hapoel iz Tel Aviva dao je ponudu od 3.500.000 dolara po sezoni, kako bi parirao primamljivoj opciji iz Sjedinjenih Američkih Država, a onda je u trku ušao i Olimpijakos iz Pireja.

Grčki tim, koji ima ozbiljne izglede da postane šampion Evrolige, ponudio je nešto manje novca, ali sam autoritet ekipe koju vodi Jorgos Barcokas dovoljan je da privuče mladog igrača. Olimpijakos je već "kaparisao" Kodija Miler-Mekintajera iz Crvene zvezde, ali se čini da ima ambiciju da dodatno ojača poziciju organizatora igre.

Montero u tekućoj sezoni bilježi 14,4 poena, 4,8 asistencija i tri skoka, uz indeks korisnosti od 17,7 po utakmici. Plejmejker će imati priliku da se još jednom dokaže klubovima, pošto će od 22. do 24. maja igrati na Fajnal-foru Evrolige u Atini.

Priča za medalju: Nikola Lončar
