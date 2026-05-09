Peđa Stojaković je u karijeri dao mnogo trojki koje se pamte, ali ona koju je 1998. dao u Atini mu je ipak obilježila karijeru.

Izvor: MN Press/YouTube

Veliki igrači davali su šuteve koji će se zauvijek pamtiti, a slavni Srbin Predrag Stojaković (48) jedan je od najvećih šutera u istoriji i imao je svoje zlatne momente ne samo u NBA i ne samo u reprezentaciji, već i u Evropi. U Grčkoj i danas je prvi sinonim za njegovo ime trojka za PAOK protiv Olimpijakosa 1998, za prekid dominacije ekipe Dušana Dude Ivkovića.

Meč koji se pamti bio je u polufinalu tamošnjeg šampionata u sezoni 1997/98, kada je Olimpijakos suvereno vladao i osvojio pet uzastopnih titula. Išli su crveno-bijeli iz Pireja po novi trofej i u polufinalu su bili favoriti protiv PAOK-a. Prva dva meča riješena su u posljednjim sekundama, što je značilo da se igra "majstorica". Na 49 sekundi prije kraja Čarls Šaklford donio je izjednačenje (55:55), a Arturas Karnišovas je promašio napad Olimpijakosa za vođstvo. Ostalo je 15 sekundi i lopta je išla u ruke Stojakoviću.

Svi u dvorani su znali da će to biti baš on. Znao je to dobro i legendarni Duda Ivković koji je bio na klupi Olimpijakosa. Peđa je uzeo loptu, nije tražio blok, želio je sam sve da riješi. Zaletio se ka košu, zastao, namjestio se na šut za tri i pogodio za potpuni šok u dvorani.

Umjesto velikog slavlja na samom terenu, Peđa je podigao ruke, kratko proslavio, kao i njegovi saigrači i pobjegao, jer je bio gađan. Svi igrači u crnom utrčali su u tunel i otišli u svlačionicu, ostavivši za sobom dvoranu u kojoj se ni muva nije čula.

Peđa Stojaković trojka protiv Olimpijakosa Izvor: YouTube/Irthampeali

U finalu je PAOK igrao protiv Panatinaikosa, ali je poslije velike drame izgubio sa 2-3 u seriji i PAO je postao šampion Grčke pod vođstvom Slobodana "Piksija" Subotića. Ipak, Stojakovićeva trojka ostala je vječna.

Peđa postao legenda srpske košarke, a njegov sin?

Vidi opis Trojka karijere Peđe Stojakovića: Crveno-bijeli mu nikada nisu oprostili Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Scott Coleman/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Alan Look / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Peđa je jedan od najboljih šutera ikad i najvećih košarkaša u istoriji srpske košarke. Poslije Zvezde i PAOK-a, otišao je u NBA ligu i igrao sa ogromnim uspjehom za Sakramento, Indijanu, Nju Orleans, Toronto i Dalas. Sa Mavsima je osvojio titulu, tri puta je igrao na Ol-staru i dva puta je bio šampion u brzom šutiranju trojki. Dres sa brojem "16" povučen je pod svodove dvorane Kingsa.

A, šta je sa njegovim sinom? Za razliku od Peđe koji je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio zlato na Evropskom prvenstvu u Turskoj 2001. i zlato na Mundobasketu u Indijanapolisu 2002. godine, izgleda da njegov sin Andrej Stojaković neće igrati za Srbiju. Sve se više priča o tome da će izabrati Grčku, zemlju u kojoj je rođen.