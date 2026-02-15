logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Navijači napali Jokića zbog Divca i Stojakovića!

Navijači napali Jokića zbog Divca i Stojakovića!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić razočarao je srpske navijače, a to mu sigurno nije bila namjera.

Navijači napali Jokića zbog Divca i Stojakovića Izvor: NBA/Youtube/Printscreen

Nikola Jokić dobio je nezgodno pitanje na konferenciji za medije pred početak NBA Ol-stara. Upitan je trostruki MVP lige da nabroji najbolje strane igrače koji su igrali u najjačoj košarkaškoj ligi, a u brzini nije u svoj izbor uvrstio nijednog Srbina. Našim navijačima je to zasmetalo, a posebno ih je iznenadilo jer nije nabrojao Vlada Divca i Peđu Stojakovića.

Dugo je Nikola razmišljao i na kraju formirao svoju inostranu idealnu petorku:

  • Dirk Novicki (Njemačka)
  • Manu Đinobili (Argentina)
  • Hakim Olajdžuvon (Nigerija)
  • Toni Parker (Francuska)
  • Pau Gasol (Španija)

Gdje su Vlade Divac i Peđa Stojaković?

Naravno, srpskim navijačima je zasmetalo što na spisku nije bilo velikana poput Vlada Divca i Peđe Stojakovića, a bilo je i onih jugonostalgičara koji su primijetili da se nije sjetio ni Dražena Petrovića ni Tonija Kukoča. Najviše im je, čini se, zasmetalo ime Tonija Parkera na ovom spisku.

Iako se Jokić fokusao na igrače koji se više ne bave košarkom i odavno su u penziji, ima i ljubitelja košarke koji smatraju da su Luka Dončić i Janis Adetokumbo zaslužili svoje mjesto među velikanima.

Dobio je Jokić i prošle sezone zadatak izabere najbolju petorku od košarkaša koji stižu iz Evrope. Uslov je bio samo da su aktivni, a on je sasvim slučajno odabrao sve igrače sa prostora bivše Jugoslavije.

"Luka Dončić, Bogdan Bogdanović, Dario Šarić i Nikola Vučević", rekao je Nikola Jokić koji je bio opcija na centru. Tada mu je isto zamjereno što je izostavio Janisa Adetokumba, Viktora Vembanjamu i ostale poznate Evropljane, ali koga god da je stavio na svoju listu, nekom bi se zamjerio.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić košarka Vlade Divac Predrag Stojaković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC