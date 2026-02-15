logo
"Brate moj, otkud ti ovdje?": Nikola Jokić nije mogao da vjeruje ko mu postavlja pitanje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikolu Jokića na konferenciji za novinare sačekalo veliko iznenađenje.

Demarkus Kazins se pojavio na pres konferenciji Nikole Jokića Izvor: DNVR_Nuggets/x

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić došao je na Ol-star uobičajeno natjeran da se pojavi, ali je doživio prijatno iznenađenje na konferenciji za novinare. U "Intuit domu", dvorani Los Anđeles Klipersa, pitanje mu je postavio bivši saigrač Demarkus Kazins, bivši NBA centar i njegov nekadašnji saigrač iz Denvera.

"Nikola, imam hipotetičko pitanje za tebe", čuo je Nikola pitanje, ali nije odmah vidio ko ga postavlja. Kada je vidio, reagovao je iznenađeno i oduševljeno. "O, Bugi, šta se radi, moj brate?"

  • "Da biraš da li ćeš da svake godine da osvojiš MVP nagradu ili da svi tvoji konji pobjeđuju, šta bi odabrao?"
  • "Odabrao bih da moji konji pobjeđuju, već imam tri (MVP nagrade)", kao iz topa je dao Jokić očekivani odgovor.
  • "Znao sam da ćeš to odgovoriti", rekao je Kazins dok se Jokić smijao prijatno iznenađen.

Pogledajte taj zanimljiv dijalog.

Ko je Demarkus Kazins?

Demarkus "Bugi" Kazins (35) je bivši NBA centar koji je igrao 12 godina na najvišem nivou. Prvih sedam godina karijere profesionalca proveo je kao lider Sakramento Kingsa, među kojima je postao i Ol-star centar, a onda je odlukom Vlada Divca poslat u Nju Orleans Pelikanse.

Poslije tog trejda uslijedile su njegove godine čestih selidbi - u Golden Stejt, u Hjuston, Kliperse, Milvoki, pa Denver 2022. Poslije Nagetsa je otišao u inostranstvo i do prošle godine igrao u Portoriku, Tajvanu, Mongoliji i opet u Portoriku.

Bio je poznat po raznovrsnoj igri, bio je član reprezentacije Sjedinjenih Država koja je postala prvak svijeta 2014. u Španiji i koja je osvojila zlato na Olimpijskim igrama u Riju 2016.  

"Bio sam Jokić prije Jokića"

Kazins je završio NBA karijeru ozlojeđen, jer vjeruje da nije dobio dovoljno priznanja za svoju igru i za svoj uticaj na razvoj lige.

"Ako neće da mi odaju priznanje, sam ću to uraditi. Znam šta sam uradio za ovu igru. Prvi sam centar koji je ostvarivao trip-dabl. Prvi sam centar koji je šutirao trojke. Imao sam tripl-dablove kada su igrali sa dvojicom visokih igrača u reketu, kada su postojali i krilni centar i centar. To sam radio", rekao je Kazins u jednom intervjuu prošle godine.

"Apsolutno ne želim da bilo šta oduzimam Jokiću. On je jedan jedini. A kada dođe do razgovora o modernim centrima koje danas gledamo i koje danas hvalimo, ja sam njihov 'kum'. I neće da mi odaju priznanje za to, što je u redu", dodao je "Bugi", koji je na koledžu Kentaki igrao sa Džonom Volom.

U zajedničkoj godini sa Jokićem u Denveru, Kazins nije uspio da pomogne ekipi da napravi značajniji iskorak. Nagetsi su bili eliminisani već u prvoj rundi plej-ofa, u seriji protiv Golden Stejta (1-4), koji je potom preko Memfisa, Dalasa i Bostona došao do NBA titule.

