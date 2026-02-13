Nikola Jokić dominira u novoj kategoriji: NBA liga pokazala svima ko je najbolji na planeti

Nikola Jokić pokazuje zbog čega je najbolji košarkaš na planeti, a NBA liga objavila je novu kategoriju u kojoj je ubjedljivo prvi

Izvor: Joel Lerner / Xinhua News / Profimedia

Nikola Jokić dominira u NBA ligi i to je svima jasno. Radi šta god poželi na parketu i da nije propustio 16 mečeva zbog povrede brojke bi vjerovatno bile još bolje. Sada je stigla i nova kategorija koja do sada nije postojala i u njoj dominira srpski centar.

NBA liga objavila je kategoriju koja se zove "Leverage" odnosno u prevodu na srpski "Prednost". O čemu se tačno radi? U pitanju je kategorija koja mjeri uticaj koji neki igrač ima na pobjedu svog tima kada je na parketu.

Dakle, koliko se povećavaju šanse neke ekipe da trijumfuje ako je određeni igrač u tom momentu na terenu. U tome je Jokić ubjedljivo prvi sa skorom 4.41. Navodi se da sa njim šanse Denvera za pobjedu rastu za čak 44.1 odsto kada igra.

Iza njega je Šej Gildžus-Aleksander sa skorom 3,64, dakle povećava šanse za 36,4 odsto, dok je treći Džamal Marej sa 2,86 (28,6 odsto). Četvrti je Luka Dončić (2,85), peti Tajris Maksi (2,74).

Može li Jokić da prestigne Vestbruka ove sezone?

NBA Inside the Game powered by@awscloudintroduces Leverage!



Measuring how each play swings win probability, from early momentum plays to late-game daggers, Leverage captures impact beyond just “clutch time.”



See the league’s top Leverage players in action during NBA All-Star…pic.twitter.com/jXLtAAnMEp — NBA (@NBA)February 12, 2026

Nikola Jokić ujedno je prestigao Oskara Robertsona na listi tripl-dablova u karijeri. Ima, za sada, 184 takva meča, dok je legendarni košarkaš ostao na 181.

Ispred njega je samo njegov nekadašnji saigrač Rasel Vestbruk koji ima 207 i igra i dalje tako da može da popravi i on svoj skor. Može li Jokić da ga prestigne već ove sezone?