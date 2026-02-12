Jokić ušao u istoriju NBA lige: Samo je Srbin ovo uspio, a propustio je čak 16 mečeva

Nikola Jokić nastavlja da piše istoriju NBA lige, a najnovije brojke govore u prilog tome ko je najbolji igrač na planeti.

Nikola Jokić je najbolji košarkaš na planeti i to je valjda svima jasno. Stvari koje srpski centar radi na terenu su nevjerovatne. Tome u prilog govore i nevjerovatne brojke koje je ostvario ove sezone. Kao da je u pitanju video-igra, a ne stvarnost. Zvuči nerealno, ali je istinito.

Jokić je jedini u istoriji uspio da upiše ovakve brojke prije Ol-star pauze. I to tako što je propustio čak 16 utakmica u sezoni zbog problema sa povredom koljena. Da je i tada bio na terenu ko zna kako bi tek izgledale spomenute brojke. Šta je uradio? Pogledajte i sami:

1000 poena

475 skokova

400 asistencija

250 datih slobodnih bacanja

75 pogođenih trojki

30 blokada

Oborio je rekord Oskara Robertsona

Jokić je u pobjedi protiv Memfisa upisao četvrti uzastopni tripl-dabl, a njegov 184. u karijeri. Nedavno je prestigao Oskara Robertsona koji je u tome uspio 181 put.

Ispred srpskog košarkaša je još samo Rasel Vestbruk koji ima 207 takvih mečeva, ali je i dalje aktivan tako da ima šansu da poboljša učinak. Doduše, jasno je da će Jokić da ga prestigne kad-tad, samo je pitanje da li će to biti ove ili naredne sezone.