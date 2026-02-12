Nikola Jokić nastavlja da piše istoriju NBA lige, a najnovije brojke govore u prilog tome ko je najbolji igrač na planeti.
Nikola Jokić je najbolji košarkaš na planeti i to je valjda svima jasno. Stvari koje srpski centar radi na terenu su nevjerovatne. Tome u prilog govore i nevjerovatne brojke koje je ostvario ove sezone. Kao da je u pitanju video-igra, a ne stvarnost. Zvuči nerealno, ali je istinito.
Jokić je jedini u istoriji uspio da upiše ovakve brojke prije Ol-star pauze. I to tako što je propustio čak 16 utakmica u sezoni zbog problema sa povredom koljena. Da je i tada bio na terenu ko zna kako bi tek izgledale spomenute brojke. Šta je uradio? Pogledajte i sami:
- 1000 poena
- 475 skokova
- 400 asistencija
- 250 datih slobodnih bacanja
- 75 pogođenih trojki
- 30 blokada
Jokić ušao u istoriju NBA lige: Samo je Srbin ovo uspio, a propustio je čak 16 mečeva
Oborio je rekord Oskara Robertsona
In NBA history, only one player has reached all of the following marks before the All-Star break in a season:— OptaSTATS (@OptaSTATS)February 12, 2026
1000 points
475 rebounds
400 assists
250 free throws made
75 threes made
30 blocks
That one player is the@nuggets' Nikola Jokić this year.
He missed 16 games.pic.twitter.com/xLbtZLOvJc
Jokić je u pobjedi protiv Memfisa upisao četvrti uzastopni tripl-dabl, a njegov 184. u karijeri. Nedavno je prestigao Oskara Robertsona koji je u tome uspio 181 put.
Ispred srpskog košarkaša je još samo Rasel Vestbruk koji ima 207 takvih mečeva, ali je i dalje aktivan tako da ima šansu da poboljša učinak. Doduše, jasno je da će Jokić da ga prestigne kad-tad, samo je pitanje da li će to biti ove ili naredne sezone.