Jokić ušao u istoriju NBA lige: Samo je Srbin ovo uspio, a propustio je čak 16 mečeva

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić nastavlja da piše istoriju NBA lige, a najnovije brojke govore u prilog tome ko je najbolji igrač na planeti.

Rekordi Nikole Jokića u NBA ligi Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je najbolji košarkaš na planeti i to je valjda svima jasno. Stvari koje srpski centar radi na terenu su nevjerovatne. Tome u prilog govore i nevjerovatne brojke koje je ostvario ove sezone. Kao da je u pitanju video-igra, a ne stvarnost. Zvuči nerealno, ali je istinito.

Jokić je jedini u istoriji uspio da upiše ovakve brojke prije Ol-star pauze. I to tako što je propustio čak 16 utakmica u sezoni zbog problema sa povredom koljena. Da je i tada bio na terenu ko zna kako bi tek izgledale spomenute brojke. Šta je uradio? Pogledajte i sami:

  • 1000 poena
  • 475 skokova
  • 400 asistencija
  • 250 datih slobodnih bacanja
  • 75 pogođenih trojki
  • 30 blokada

Oborio je rekord Oskara Robertsona

Jokić je u pobjedi protiv Memfisa upisao četvrti uzastopni tripl-dabl, a njegov 184. u karijeri. Nedavno je prestigao Oskara Robertsona koji je u tome uspio 181 put.

Ispred srpskog košarkaša je još samo Rasel Vestbruk koji ima 207 takvih mečeva, ali je i dalje aktivan tako da ima šansu da poboljša učinak. Doduše, jasno je da će Jokić da ga prestigne kad-tad, samo je pitanje da li će to biti ove ili naredne sezone.

