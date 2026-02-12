Durent udario na Dončića i Jokića: "Vidite li šta njih dvojica rade?"

Američki košarkaš Kevin Durent bio je ljut na konferenciji za medije poslije pitanja o Ol-star utakmici

Iskusni košarkaš Kevin Durent (37) je na konferenciji za medije poslije pitanja o Ol-star vikendu iznio stav da novinari "linčuju" starije igrače, dok se slična pitanja ne postavljaju Nikoli Jokiću i Luki Dončiću. Durent je 16 puta učestvovao na vikendu za kojim navijači u NBA ligi lude, ali je utisak da ga je pitanje o predstojećem događaju naljutilo mnogo više nego prethodnih godina.

"Pitajte evropsku i svjetsku reprezentaciju da li žele da se takmiče. Jer ako pogledate Luku Dončića i Nikolu Jokića u ligaškim mečevima, hajde da se osvrnemo na to šta rade na Ol-star susretima. Da li je to takmičenje? Dakle, nismo dovodili u pitanje šta oni rade, ali ćemo da propitujemo starije igrače i Amerikance", rekao je Durent ljutito na konferenciji za medije.

Ol-star vikend predviđen je kao zabava, iako organizatori godinama unazad pokušavaju da vrate ozbiljan ton u ovom takmičenje. Želja da vikend koji mnogima služi kao odmor postane nadmetanje i ima veliki značaj, neće biti ostvarena uprkos svim pokušajima. "Njih dvojica, Luka i Jokić, njima nije stalo do same utakmice. Oni će ležati po terenu, šutirati sa polovine terena, ali vi morate da brinete o starijim igračima koji igraju ozbiljno. Mogu da čitam između redova, brate", obratio se novinaru poslije postavljenog pitanja o Ol-star meču.

"Mnogo puta sam razmišljao i to ću reći. Mogu da čitam između redova. I nije to vezano samo za tebe. Ovo je generalna tema o kojoj svi pričaju. Samo si morao da mi postaviš to pitanje", rekao je Durent na konferenciji za medije.

Naravno, Nikola Jokić i Luka Dončić trude se da na svakom vikend-okupljanju naprave veselu atmosferu. Evropljani su u centru pažnje, na sve to zasmijavaju publiku i navijači uglavnom obožavaju skečeve vezane sa Srbina i Slovenca. Takođe, Nikola Jokić je više puta napomenuo da odlazak na Ol-star vikend za njega ne prestavlja ništa više od časti da sa najvažnijim igračima NBA lige dijeli teren. Kad je zabava u pitanju, makar iz njegove perspektive, neće je biti.

Šta je rekao Nikola Jokić?

Daleko od toga da igrači poput Nikole Jokića i Luke Dončića ne dobijaju slična pitanja. Čitava konferencija za medije poslije pobjede Denvera nad Memfisom prošla je u znaku Ol-stara, mada su hladnokrvni odgovori Srbina jasno stavili do znanja da nema najmanje uzbuđenja za predstojeći susret sveta i SAD.

"To je definitivno iskustvo, ali nisam siguran da ću baš uživati. Uvijek kažem da je zadovoljstvo deliti teren sa svim tim igračima, najboljima u ligi trenutno. Tako da je privilegija biti tamo."

Suvišno je govoriti o tome da utakmica koja nema apsolutno nikakav takmičarski značaj bi trebalo da bude održana na visokom nivou. U jeku sezone i kada igrači i treneri brinu o plasmanu u plej-of ili plej-in fazu, a posebno o tome da ostanu zdravi i pomognu ekipi u najvažnijim utakmicama, ne bi trebalo obraćati previše pažnje na vikendu koji nije postao ništa više do smiješne predstave za navijače.