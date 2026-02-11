logo
Kevin Garnet protiv stranaca u NBA: "Ne mogu da podnesem to što rade Evropljani"!

Autor Jelena Bijeljić
0

Slavni Kevin Garnet ima nešto protiv stranih igrača u NBA ligi.

Kevin Garnet kritikuje strance u NBA Izvor: KG Certified/Youtube/MN Press

Nekadašnja NBA zveijzda Kevin Garnet koji sada ima svoj podkast tvrdi da bi američki košarkaši razbili evropske u direktnom okršaju. Takođe, nimalo mu se ne dopada ono što su strani igrači donijeli u najjaču košarkašku ligu na svijetu.

Pre svega smeta mu simuliranje i rasprave sa sudijama, ali napravio je izuzetak zbog Nikole Jokića.

Garnet je nabrojao koje loše stvari su Evropljani donijeli u NBA, iako ne odbacuje činjenicu da prave veliku razliku u svojim timovima. Ako uzmemo u obzir da su Jokić, Adetokumbo, Dočić i Vembanjama uglavnom na listi glavnih favorita za MVP nagradu, jasno je da nekadašnji NBA šampion nema previše prostora za negativnu kampanju.

"Internacionalci u NBA su nam ovdje donijeli mnogo simuliranja, a to je nešto što ne mogu da podnesem. Dalje, konstantno se raspravljaju sa sudijama. Mi ništa od toga nismo radili. Ako te igrače stavite da igraju u situaciji 'jedan na jedan', pola njih vas ne može braniti. Košarka se igra na obje strane terena", rekao je Garnet.

Potom je za primjer uzeo jednog od najboljih košarkaša današnjice, Luku Dončića. "Pitajte Luku Dončića da igra na obje strane terena. Pitajte ga da igra leđima, da šutira trojku i onda da brani prostor koji je ostavio iza. Bez obzira na to koliko postiže poena, uvijek odustaje", kaže član košarkaške Kuće slavnih i dodaje:

"Jokić je izuzetak!", zaključio je Garnet na ovu temu.

Takođe, posljednjih sedam MVP priznanja osvojili su igrači van prostora Sjedinjenih Američkih Država, pa nije ni čudo što tamošnja javnost ne može da se pomiri sa njihovom dominacijom.

Kevin Garnet NBA liga košarka Nikola Jokić

