Suludo šta radi Nikola Jokić: Četvrti uzastopni tripl-dabl, hoće da obori sve rekorde

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Odlična partija Nikole Jokića protiv Memfisa i četvrti uzastopni tripl-dabl za njega u NBA.

Nikola Jokić četvrti vezani tripl-dabl Izvor: Chris Swann/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jedan sjajan meč u dresu Denvera i prekinuo je crni niz svoje ekipe. Nagetsi su slavili protiv Memfisa pred svojim navijačima u "Bol areni" 122:116. što im čitave sezone predstavlja problem, posebno jer uvijek nekako u drugom poluvremenu dolazi do opuštanja.

Jokić ovoga puta nije dozvolio nikakvo iznenađenje pred Ol-star vikend, tako da je odigrao u svom stilu i zabilježio je četvrti uzastopni tripl-dabl. Bio je to 20. put ove sezone da je imao tripl-dabl, a čak 184. put u karijeri.

Nikola Jokić tripl-dabl
Izvor: NBA

Kako je postigao ovaj tripl-dabl? Jokić je zabilježio 26 poena, imao je 15 skokova i 11 asistencija, a malo je falilo da dođe do kvadrapl-dabla - jer je imao čak devet izgubljenih lopti. To svakako nije dobra stvar u statistici i samo potvrđuje da je Jokić umoran, pošto ga ni šut ne služi kao na početku sezone (8/17 iz igre).

Dobro će mu zato doći odmor jer Denver zapravo do 20. februara neće igrati meč, što će biti od koristi i ostalim igračima. U pobjedi nad Grizlisima vidjeli smo i Džamala Mareja sa 23 poena, Tim Hardavej dodao je 21, Kristijan Braun 14, a Džulijan Strouter 11, dok je s druge strane goste predvodio Dži Dži Džekson sa 21 poenom, s tim da je još nekoliko igrača imalo vrlo sličan košgeterski učinak.

Podsjetimo, ni jedna ni druga ekipa nisu bile kompletne, tako da su Denveru nedostajali Votson, Gordon i Džouns, a Memfisu nisu igrali Dža Morant, Santi Aldama, Zek Idi...

NBA rezultati 12. februar 2026:

  • Šarlot - Atlanta 110:107
  • Klivlend - Vašington 138:113
  • Orlando - Milvoki 108:116
  • Boston - Čikago 124:105
  • Bruklin - Indijana 110:115
  • Filadelfija - Njujork 89:138
  • Toronto - Detroit 95:113
  • Hjuston - L.A. Klipers 102:105
  • Minesota - Portland 133:109
  • Nju Orleans - Majami 111:123
  • Denver - Memfis 122:116
  • Finiks - Oklahoma 109:136
  • Juta - Sakramento 121:93
  • Golden Stejt - San Antonio 113:126

Nikola Jokić NBA liga košarka

