Suludo šta radi Nikola Jokić: Četvrti uzastopni tripl-dabl, hoće da obori sve rekorde

Odlična partija Nikole Jokića protiv Memfisa i četvrti uzastopni tripl-dabl za njega u NBA.
Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jedan sjajan meč u dresu Denvera i prekinuo je crni niz svoje ekipe. Nagetsi su slavili protiv Memfisa pred svojim navijačima u "Bol areni" 122:116. što im čitave sezone predstavlja problem, posebno jer uvijek nekako u drugom poluvremenu dolazi do opuštanja.
Jokić ovoga puta nije dozvolio nikakvo iznenađenje pred Ol-star vikend, tako da je odigrao u svom stilu i zabilježio je četvrti uzastopni tripl-dabl. Bio je to 20. put ove sezone da je imao tripl-dabl, a čak 184. put u karijeri.
Kako je postigao ovaj tripl-dabl? Jokić je zabilježio 26 poena, imao je 15 skokova i 11 asistencija, a malo je falilo da dođe do kvadrapl-dabla - jer je imao čak devet izgubljenih lopti. To svakako nije dobra stvar u statistici i samo potvrđuje da je Jokić umoran, pošto ga ni šut ne služi kao na početku sezone (8/17 iz igre).
Dobro će mu zato doći odmor jer Denver zapravo do 20. februara neće igrati meč, što će biti od koristi i ostalim igračima. U pobjedi nad Grizlisima vidjeli smo i Džamala Mareja sa 23 poena, Tim Hardavej dodao je 21, Kristijan Braun 14, a Džulijan Strouter 11, dok je s druge strane goste predvodio Dži Dži Džekson sa 21 poenom, s tim da je još nekoliko igrača imalo vrlo sličan košgeterski učinak.
Podsjetimo, ni jedna ni druga ekipa nisu bile kompletne, tako da su Denveru nedostajali Votson, Gordon i Džouns, a Memfisu nisu igrali Dža Morant, Santi Aldama, Zek Idi...
NBA rezultati 12. februar 2026:
- Šarlot - Atlanta 110:107
- Klivlend - Vašington 138:113
- Orlando - Milvoki 108:116
- Boston - Čikago 124:105
- Bruklin - Indijana 110:115
- Filadelfija - Njujork 89:138
- Toronto - Detroit 95:113
- Hjuston - L.A. Klipers 102:105
- Minesota - Portland 133:109
- Nju Orleans - Majami 111:123
- Denver - Memfis 122:116
- Finiks - Oklahoma 109:136
- Juta - Sakramento 121:93
- Golden Stejt - San Antonio 113:126