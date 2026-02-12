"Jokić hoće da pobjegne odatle": Novi hit snimak Somborca, pogledaće ga milioni

Pogledajte hit reakciju Nikole Jokića koji je trebalo da pozira samo nekoliko sekundi i ni to nije mogao.

Izvor: Twitter/RyanGreeneDNVR/printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći odličan meč za Denver i vodio je svoju ekipu do pobjede 122:116, što je bila i posljednja utakmica pred Ol-star vikend koji se igra u Los Anđelesu.

Tim povodom pred meč sa Memfisom usledila je i ceremonija na kojoj je Jokić trebalo da pozira nekoliko sekundi zajedno sa svojim saigračem Džamalom Marejom - kome će ovo biti prvi nastup na Ol-staru - s tim da Somborcu zaista nije bilo do takvih obaveza. Zato je sve pokušao da zbrza...

Lol Jokic trying to leave his pregame All Star selection ceremony earlypic.twitter.com/h9XagBLUAa — RG (@RyanGreeneDNVR)February 12, 2026



Na snimku koji će sigurno uskoro postati viralan na društvenim mrežama vidjeli smo da je Jokić pokušao da "zbriše" poslije prve fotografije, ali je onda nevoljno morao da se vrati i nastavi da se smiješi za kamere.

Nikola Jokić highlights vs the Memphis Grizzliespic.twitter.com/skPNnZ0mPV — Tatiana (@Tatianaclinares)February 12, 2026



Dobra stvar za njega je da će Denver do 20. februara biti bez utakmica, ali Jokić neće biti bez obaveza jer putuje u Kaliforniju ovog vikenda i tamo ga čeka ono što najmanje voli od svega - druženja sa medijima, druženja sa drugim košarkašima, utakmica revijalnog tipa.

Iako najbolji igrač u NBA ligi, odavno se ne trudi na njima, pa tako ga ni novi format - Svijet protiv SAD - neće pretjerano uzbuditi i znamo već da neće uložiti trud da dobije njegova ekipa.

NBA rezultati 12. februar: