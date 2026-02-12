logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jokić hoće da pobjegne odatle": Novi hit snimak Somborca, pogledaće ga milioni

"Jokić hoće da pobjegne odatle": Novi hit snimak Somborca, pogledaće ga milioni

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Pogledajte hit reakciju Nikole Jokića koji je trebalo da pozira samo nekoliko sekundi i ni to nije mogao.

Nikola Jokić bježi sa Ol-star ceremonije Izvor: Twitter/RyanGreeneDNVR/printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći odličan meč za Denver i vodio je svoju ekipu do pobjede 122:116, što je bila i posljednja utakmica pred Ol-star vikend koji se igra u Los Anđelesu.

Tim povodom pred meč sa Memfisom usledila je i ceremonija na kojoj je Jokić trebalo da pozira nekoliko sekundi zajedno sa svojim saigračem Džamalom Marejom - kome će ovo biti prvi nastup na Ol-staru - s tim da Somborcu zaista nije bilo do takvih obaveza. Zato je sve pokušao da zbrza...


Na snimku koji će sigurno uskoro postati viralan na društvenim mrežama vidjeli smo da je Jokić pokušao da "zbriše" poslije prve fotografije, ali je onda nevoljno morao da se vrati i nastavi da se smiješi za kamere.


Dobra stvar za njega je da će Denver do 20. februara biti bez utakmica, ali Jokić neće biti bez obaveza jer putuje u Kaliforniju ovog vikenda i tamo ga čeka ono što najmanje voli od svega - druženja sa medijima, druženja sa drugim košarkašima, utakmica revijalnog tipa.

Iako najbolji igrač u NBA ligi, odavno se ne trudi na njima, pa tako ga ni novi format - Svijet protiv SAD - neće pretjerano uzbuditi i znamo već da neće uložiti trud da dobije njegova ekipa.

NBA rezultati 12. februar:

  • Šarlot - Atlanta 110:107
  • Klivlend - Vašington 138:113
  • Orlando - Milvoki 108:116
  • Boston - Čikago 124:105
  • Bruklin - Indijana 110:115
  • Filadelfija - Njujork 89:138
  • Toronto - Detroit 95:113
  • Hjuston - L.A. Klipers 102:105
  • Minesota - Portland 133:109
  • Nju Orleans - Majami 111:123
  • Denver - Memfis 122:116
  • Finiks - Oklahoma 109:136
  • Juta - Sakramento 121:93
  • Golden Stejt - San Antonio 113:126

Tagovi

Nikola Jokić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC