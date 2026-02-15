Jokić čuo da ga Durent kritikuje i ovako mu odgovara: "Meni to apsolutno ništa ne mijenja"

Nikola Jokić odgovorio je na prozivke Kevina Durenta koji je govorio o trudu internacionalnih igrača na Ol-staru.

Izvor: Youtube/NBA

Nikola Jokić je već godinama unazad najbolji košarkaš u NBA ligi, međutim za razliku od nekih drugih - nema pottrebu da sebi i svijetu to potvrđuje na Ol-staru. Tako je godinama unazad možda i najlošiji igrač na Ol-staru, prosto jer se ne trudi i ne zanima ga da ulaže energiju, što se neće promijeniti ni sa promjenom formata.

Iako djeluje da će biti više takmičarskog naboja zbog okršaja Amerikanaca i "ostalih" - kod Jokića to nije probudilo želju da se još više dokazuje, niti ga je poremetilo što je njega i Luku Dončića zbog toga prozivao Kevin Durent.

Jokic on the new all star format:



"I'm gonna play how I play every year. I'm not sure that it's going to bring another fire to me because I play every game the same. To me not"pic.twitter.com/bjuXGsCnmK — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24)February 14, 2026



"Mislim da ćemo vidjeti sutra. Što se mene tiče, ja ću igrati kao što sam igrao svake godine...", odmah je objasnio Nikola Jokić bez ikakve želje da pojašnjava zašto ga Ol-star ne zanima:

"Dakle, mislim da mi to neće donijeti neki dodatni žar. Neće, jer ja igram svaku utakmicu isto. Tako da meni to ništa ne mijenja".

Ništa se neće promeniti ni bez obzira na to što u timu ima Luku Dončića, s kojim ipak više voli da se zabavlja van terena, nego što je to slučaj na njemu.

Šta je Durent rekao o Jokiću?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Godinama se priča o tome da je Ol-star postao neatraktivan i da nikoga više ne zanima da igra tu utakmicu, a Durent smatra da je pritisak previše na Amerikancima - manje na internacionalnim igračima.

"Pitajte evropsku i svjetsku reprezentaciju da li žele da se takmiče. Jer ako pogledate Luku Dončića i Nikolu Jokića u ligaškim mečevima, hajde da se osvrnemo na to šta rade na Ol-star susretima. Da li je to takmičenje? Dakle, nismo dovodili u pitanje šta oni rade, ali ćemo da propitujemo starije igrače i Amerikance", rekao je Durent ljutito na konferenciji za medije.

Novi format Ol-stara?

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Novi format će donijeti "etničku podjelu" košarkaša iz NBA lige, dakle nema više podjele po konferencijama (Istok i Zapad), niti će kapiteni timova birati sastave.

Imaćemo tri tima od po osam igrača, gdje bi svako igrao sa svakim. Postojaće tako dva američka tima i jedan "svjetski", pa ćemo u toku noći vidjeti ko će doći do pobjede, s tim da se nadamo da ćemo gledati zanimljivije takmičenje od onog u zakucavanju.

"USA Stars" : Kejd Kaningem, Tajris Maksi, Skoti Barns, Devin Buker, Džejlen Djuren, Entoni Edvards, Čet Holmgren i Džejlen Džonson.

: Kejd Kaningem, Tajris Maksi, Skoti Barns, Devin Buker, Džejlen Djuren, Entoni Edvards, Čet Holmgren i Džejlen Džonson. "USA Stripes" : Džejlen Braun, Džejlen Branson, Kevin Durent, Brendon Ingram, Lebron Džejms, Kavaj Lenard, Donovan Mičel, Dieron Foks.

: Džejlen Braun, Džejlen Branson, Kevin Durent, Brendon Ingram, Lebron Džejms, Kavaj Lenard, Donovan Mičel, Dieron Foks. "Team World": Luka Dončić, Nikola Jokić, Viktor Vembanjama, Deni Avdija, Džamal Marej, Alperen Šengun, Paskal Sijakam, Karl-Entoni Tauns i Norman Pauel.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!