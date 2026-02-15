logo
Bruka na Ol-staru: Najgore takmičenje u zakucavanju svih vremena!

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
Navijači u Los Anđelesu gledali su potpuni debakl takmičenja u zakucavanjima na Ol-staru.

Naigore ol-star takmičenje u zakucavanjima ikad Izvor: Twitter/NBA

Takmičenje u zakucavanjima na Ol-staru nekada je bilo najatraktivniji dio programa, međutim već godinama to nije slučaj. Ipak, moglo je da dobije makar prolaznu ocjenu, tu i tamo bi se pojavio neki atraktivan potez, da bi ovogodišnje takmičenje bilo potpuni debakl.

Navijači na društvenim mrežama - pola u šali, pola u zbilji - kažu da je ovog vikenda u Los Anđelesu i zvanično "umrlo" takmičenje u zakucavanjima, pošto je sve ono što smo vidjeli daleko ispod nivoa.


Pobjedu je na kraju odnio Kešad Džonson iz Majamija, koji je imao najbolje ocjene u prvoj i drugoj rundi, ali ni sa čim nije pretjerano impresionirao. Isti slučaj je i sa Karterom Brajantom iz San Antonija, dok su Džekson Hejs iz L.A. Lejkersa i Džejsi Ričardson iz Orlanda pokazali toliko malo da su se svi pitali - zašto su se prijavili?

Pogledajte zakucavanje Džeksona Hejsa, za koje kažu da je najgore svih vremena na Ol-staru:

A ovako je Džejsi Ričardson umalo doživio težu povredu leđa:


Sve u svemu gledali smo loše, neinovativno i dosadno takmičenje u zakucavanjima, opet bez NBA zvijezda što je i najveća zamjerka navijača. Zbog toga bi u narednim godinama možda moglo da dođe i do promjena u ovom takmičenju, kako bi vratilo stari sjaj.

Što se tiče takmičenja u brzom šutiranju trojki, pobedu je opet odnio Demijan Lilard - iako nije ni igrao ove sezone. Zbog teške povrede je skoro godinu dana van terena, ali je uprkos tome šutirao na Ol-staru i pokazao da je još u formi, pošto mu je ovo treća titula. Trijumfovao je ispred Bukera (Finiks) i Knupela (Šarlot), a učestvovali su još Mičel, Pauel, Marej, Maksi i Portis i niko od njih nije bio ni blizu.

