Jokića pitali da odabere 5 najvećih u istoriji: Uhvatio se za glavu i iznervirao, Janisa izbrisao sa spiska

Nikola Jokić odabrao petoricu najboljih stranih NBA igrača u istoriji lige. Namučio se, ali je izgovorio pet imena.

Nikola Jokić dobio je na Ol-star vikendu u Inglvudu u Los Anđelesu pitanje novinara koje ga je zateklo - da odabere petoricu najboljih NBA igrača koji nisu Amerikanci.

Srpski centar, najbolji košarkaš svijeta, počeo je samouvjereno da nabraja, a onda je shvatio da to nije tako lak zadatak kako mu se odmah učinilo.

" Aha, Dirk... O moj Bože, čekaj... Igrači iz inostranstva, ko su ti igrači ", uhvatio se Nikola Jokić za glavu. Poslije kraćeg razmišljanja, počeo je da nabraja.

", uhvatio se Nikola Jokić za glavu. Poslije kraćeg razmišljanja, počeo je da nabraja. "Dirk Novicki... Staviću Manua Đinobilija. Uf, Janis (Adetokumbo). Ne znam ni ko je tu od starijih... Hakim (Olajdžuvon) je internacionalni igrač? Da, Hakim. Zapravo, neću da navodim Janisa. Dakle, biće Dirk, Manu, Hakim. Nekoga propuštam?"

"Sebe", neko mu je dobacio iz publike.

"Neću sebe da stavim, to možda poslije karijere", nasmijao se Jokić.

"Toni Parker"?

"Toni Parker je dobar prijedlog, osvojio je nekoliko titula, bio MVP finala. Staviću i njega", kazao je Jokić.

Ostalo je poslije toga još samo jedno ime.

"Oh, Pau Gasol. To je peto ime. Doveo si me u nezgodnu situaciju i nisam bio spreman", priznao je Jokić novinaru.

Jokićeva petorka za sva vremena

Dakle, uz prilično muke, Jokić je nekako sastavio idealnu petorka "internacionalnih" igrača:

Dirk Novicki (Njemačka) Manu Đinobili (Argentina) Hakim Olajdžuvon (Nigerija) Toni Parker (Francuska) Pau Gasol (Španija)

Vrijedi primijetiti to da je Jokiću definitivni i bar podsvjesni kriterijum bio to da govori o NBA šampionima. Sva petorica su podizala pehar "Leri O' Brajan" - Novicki 2011 sa Dalasom, Đinobili i Parker zajedno sa San Antonijom 2003, 2005, 2007, i 2014, Hakim Olajdžuvon sa Hjustonom 1994. i 1995, a Pau Gasol sa Los Anđeles Lejkersima 2009. i 2010.

