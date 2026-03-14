Istorijski uspjeh u Formuli 1: Mercedesov talenat uradio što niko nije dosad

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli osvojio je pol poziciju na traci u Kini.

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli osvojio je pol poziciju za Veliku nagradu Kine i tako postao najmlađi vozač u istoriji Formule 1 koji je startovao s prvog mjesta, sa svega 19 godina, šest mjeseci i 17 dana. Njegov najbrži krug iznosio je 1:32.064 minuta, što mu je donijelo prednost od 222 hiljaditinke u odnosu na timskog kolegu Džordža Rasela.

Rasel je imao problema tokom kvalifikacija - oštećeno prednje krilo i zaustavljanje na stazi u posljednjem dijelu onemogućili su mu da se bori za pol poziciju. Uprkos tome, uspio je da završi drugi i tako se kvalifikuje u prvi startni red, dok je Antoneli bio dominantan i nije dozvolio rivalima iz Ferarija da mu ozbiljnije zaprete.

U borbi za treće mjesto Luis Hamilton u Ferariju bio je bolji za 13 hiljaditinki od Šarla Leklera, dok su se iza njih našli Oskar Pjastri i Lando Noris iz Mercedesa. Veliko iznenađenje priredio je Pjer Gasli u Alpinu, zauzevši sedmo mjesto ispred Maksa Ferstapena i Isaka Hađara iz Red Bula, dok je među prvih 10 završio i Oli Berman iz Hasa.

Rani dijelovi kvalifikacija prošli su bez većih iznenađenja, dok su eliminisani vozači Vilijamsa, Aston Martina i Kadilaka, a Karlos Sains junior je bio prvi ispod crte. Drugi dio kvalifikacija obilježio je incident Gabrijela Bortoleta iz Audija, što je omelo neke vozače da postave brze krugove. Niko Hilkenberg, Frank Kolapinta, Esteban Okon, kao i dvojac Rejsing Bulsa Lijam Loson i Arvid Lindblad, nisu uspjeli da prođu u završni dio.