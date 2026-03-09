logo
Ferstapen u Mercedesu: Sve je spremno za debitantsku trku

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Maks Ferstapen zvanično će nastupiti za Mercedes u prestižnoj trci - 24 sata Nirburgringa

Maks Ferstapen u Mercedesu u trci 24 sata Nirnburgringa Izvor: JUN QIAN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Četvorostruki šampion svijeta u Formuli 1 Maks Ferstapen i zvanično će nastupiti na trci 24 sata Nirburgringa, koja je zakazana za period od 14. do 17. maja 2026. godine. Holandski vozač prvi put će učestvovati na ovoj prestižnoj trci izdržljivosti, gdje će voziti Mercedes AMG GT3 u timu Ferstapen Rejsing..

U ekipi će mu se pridružiti iskusni vozači Lukas Oer i Žil Gunon, dok će dio istog programa biti i Danijel Junkadela. Ova četvorka nastupaće zajedno u okviru takmičenja GT World Challenge Europe na legendarnoj njemačkoj stazi.

Prije glavne trke planiran je i pripremni nastup u okviru druge runde šampionata Nirburgring Langstreken Serije (NLS2). Organizatori su pomjerili termin tog takmičenja na 21. mart, na zahtev Mercedesa, kako bi Ferstapen mogao da učestvuje. Prvobitni datum bio je 28. mart, ali bi se tada trka poklopila sa Velikom nagradom Japana na stazi Suzuka.

Ferstapen je unutar tima jasno stavio do znanja da želi makar jedan nastup u ranom dijelu NLS šampionata, kako bi se što bolje pripremio za zahtjevnu 24-časovnu trku na Nirburgringu. Njegovo jedino prethodno iskustvo na stazi Nordšlajfe datira iz novembra prošle godine, kada je vozio Ferari 296 GT3 za tim Emil Frej.

Mercedes će ove godine na 24 sata Nirburgringa prijaviti dva takozvana "Performance Team" tima, oba pod vođstvom ekipe Vinvord. Pored automobila tima Verstappen Racing, u trci će učestvovati i drugi automobil koji će nastupati pod imenom "Mercedes AMG Team RAVENOL".

