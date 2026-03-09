Zašto je pomjeren početak Đokovićevog meča u Indijan Velsu?

Meč Novaka Đokovića i Aleksandra Kovačevića počeće u 19 časova po srpskom vremenu, a ne u 20 zbog jednog detalja.

Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Novak Đoković igra meč trećeg kola Indijan Velsa protiv Aleksandra Kovačevića (SAD). Njihov meč je prvi na glavnom terenu kompleksa i to je dobra vijest pošto ne mora da čeka da se završi neki drugi duel. Međutim, početak tog meča pomjeren je za sat vremena i to zbog razloga koji teško da biste pogodili.

Naime, u Kaliforniji je došlo do pomjeranja sata i tako će meč koji je trebalo da počne u 20 po našem vremenu, kao što su se igrali mečevi prvog i drugog kola, početi u 19 sati.

Takođe, Novak neće igrati samo u singlu, već i u dublu. U tandemu sa Stefanosom Cicipasom će igrati protiv trećih favorita i branilaca titule - Mate Pavića (Hrvatska) i Marsela Arevala (Salvador). Taj meč je četvrti na terenu broj tri i neće početi prije jedan ujutru u noći između ponedjeljka i utorka po našem vremenu.

Što se tiče meča u singlu, biće to drugi međusobni okršaj Novaka i Aleksandra. Prvi i jedini bio je na Rolan Garosu 2023. godine, dobio ga je srpski teniser i kasnije je osvojio grend slem u Parizu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!