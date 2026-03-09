Novak Đoković igra dva meča u istom danu u Indijan Velsu

Novak Đoković saznao je kada izlazi na teren na meču protiv Aleksandra Kovačevića. Dobre vijesti za srpske navijače.

Novak Đoković saznao je kada izlazi na teren u trećem kolu Indijan Velsa. Termin će obradovati sve njegove navijače pošto izlazi prvi i počinje meč oko 20 časova po srednjeevropskom vremenu protiv Aleksandra Kovačevića. I to nije sve, pošto će igrati čak dva meča u ponedjeljak.

Organizatori turnira saopštili su da će meč između Đokovića i Kovačevića da otvori program na glavnom terenu i to je nešto što je donekle iznenadilo i navijače. Doduše, poznato je da oni najbolji imaju pravo da traže termine koje žele od organizatora, tako da nije isključeno da je Đoković upravo ovo zahtijevao zato što igra dva meča u istom danu.

Naime, on je prijavio dubl sa Stefanosom Cicipasom i njihov meč je četvrti na terenu broj tri i igraće protiv trećih favorita Matea Pavića (Hrvatska) i Marsela Arevala (Salvador). Prije toga će se odigrati tri singla i program počinje u 20 časova po našem vremenu. To znači da će u najboljem slučaju na teren oko dva ujutru u noći između ponedjeljka i utorka po našem vremenu.

Što se tiče singla, meč sa Kovačevićem biće njihov drugi ikada. Prvo je na Rolan Garosu 2023. godine dobio Srbin i kasnije je osvojio turnir.

