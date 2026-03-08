logo
"Znam Bogdana, on želi u Partizan": Novak se smješkao kad su ga pitali povratak kapitena Srbije među crno-bijele

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je rekao da ne zna da li će se Bogdan Bogdanović vratiti u Partizan, ali da je uvjeren da on to želi.

Novak Đoković o Bogdanoviću i Partizanu Izvor: X/BNP Paribas Open/MN Press

Svašta su ispitivali novinari Novaka Đokovića nakon njegovog prvog meča na Indijan Velsu, pa su ga između ostalog pitali i za Bogdana Bogdanovića. Zna se da je Novak veliki prijatelj sa Bogdanom, a kako su se u Americi vidjeli srpske novinare je zanimali da li Đoković ima informaciju da li se sprema povratak u Partizan. 

"Haha ne znam, ja te informacije nemam, Nisam ga pitao, ali poznavajući njega vjerujem da će svoju karijeru željeti da završi u svom voljenom klubu Partizanu. Ja bijh to lično volio da vidim, mislim da bi svi to voljeli da vidimo. Svakako da on i naši ostali košarkaši gledaju da iskoriste što više vremena da igraju u NBA ligi. Ali kada dođe vrijeme ja sam siguran da će htjeti da se vrati u Partizan", rekao je Novak. 

To je govorio u večeri kada je još jednom ostao bez nastupa za Los Anđeles Kliperse kapiten Srbije. On bi naredne sezone mogao da postane slobodan agent i ukoliko se ne odluči da ostane u NBA još godinu dana zbog penzije koju liga obezbjeđuje mogao bi da se vrati u Evropu.

Hvalio kolege

Nije štedio lijepe riječi za kolege Novak na ovoj konferenciji, pa je tako nahvalio Karlosa Alkaraza, ali je takođe rekao nekoliko lijepih riječi o Gaelu Monfisu koji završava svoju poslednju ATP sezonu. 

"Jedan od rijetkih koji su stariji od mene, on i Vavrinka. On zaslužuje svaki aplauz ne samo zbog toga što je uradio na teniskom terenu. Jedan je od fizički najboljih igrača na turu, ali i jedan od najuzbudljivih igrača za gledanje. Mislim da ne postoji niko ko ne voli da ga gleda. Takođe njegov karakter i njegove vrijednosti su sjajne. Tako je sjajan, niko nije imao ništa negativno da kaže o njemu, to dovoljno govori. Uvijek su ga kolege volele i zaslužuje da igra ove sezone kako igra i da se oprosti kako želi", završio je Novak.  

