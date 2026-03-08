logo
"Ako se plaši Majk Tajson, zašto ne bih ja?": Edin Avdić nije mogao da vjeruje šta mu Jokić priča

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić u razgovoru otkrio Edinu Avdiću da je možda lošiji košarkaš nego što svi misle.

Jokić kaže da je lošiji košarkaš nego što se misli Izvor: Youtube/ X&O's CHAT/Printscreen

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić šokirao je komentatora Edina Avdića sa kojim je pričao nakon jednog od svojih mečeva. Gostujući u podkastu "X&O", centar iz Sombora je ispričao veoma zanimljive detalje iz svoje karijere, ali tek nakon što je Avdić pomenuo njihov razgovor koji ga je potpuno šokirao.

Edin Avdić se prisjetio da je Jokić, za razliku od drugih velikih zvijezda, spreman da prizna kada ne odigra dobar meč. Jednom prilikom je otišao toliko daleko da je istakao kako možda i nije toliko dobar koliko ljudi misle - iako sada gotovo cijeli svijet misli da je on na samom vrhu.

"Fascinantno mi je da si ti iz tolike samokritike napravio takvu karijeru. Ja ne mogu da pojmim da je neko toliko kritičan prema sebi. Ispričaću jedan naš privatni detalj, nije bitno koja utakmica, shvatiće možda ljudi. Čuli smo se poslije te utakmice i ti meni govoriš 'Znaš šta, ja možda i nisam toliko dobar igrač koliko ljudi misle'. I ja stanem, je l' moguće da čovjek ovo izgovori. Nisam smio to da kažem, ali nenormalno da to izgovori čovjek koji stremi nečem velikom. Znaš da obično svi izađu sa bokserskim mentalitetom, ja šampion, najbolji, ne može mi niko ništa, mogu da dam 80", rekao je Edin Avdić.

"Odmah da ti kažem. Majk Tajson kad je ulazio u ring bojao se svog protivnika, ali kad je ulazio u ring. Kad uđe, drugačije je bilo. Ako se Majk Tajson boji svog protivnika prije nego što uđe u ring što bih ja bio drugačiji? Majk Tajson je možda malo jači od mene", rekao je Nikola Jokić i dodao:

"Nije sramota. I ja osjetim neki strah kad počinje. Tokom utakmice osjećam se veoma lagodno. Mene tjera to što znam da mogu bolje, imam više očekivanja, strah od neuspjeha... Nemam strah, izgubio sam jako puno bitnih, pobijedio sam jako puno bitnih. Ne plašim se promašaja, ali uvijek imaš to nešto.Ako nemaš strah, tremu... Nisam igrao 1.000, igrao sam 800 u NBA. Kad god ulazim na teren imam tremu. Ko nema tremu, treba da promijeni sport. Potrebno je da je sudija baci, da krene. Na zagrijavanju imam svoju rutinu, ne razmišljam o protivniku. Jedva čekam da je sudija baci."

Nije poznato nakon kojeg je meča to bilo - da li je riječ o nekoj utakmici u NBA ili možda u dresu reprezentacije Srbije, ali je ispovijest Nikole Jokića svakako neverovatna. Iako bi mnogi rekli da je on najbolji košarkaš na svijetu tokom posljednjih deset godina, srpski centar je uvijek spreman da prvo kritikuje svoju igru i nađe svoje greške na terenu.

