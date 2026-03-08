logo
Vembanjama oborio Jokićev rekord!

Vembanjama oborio Jokićev rekord!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Francuski košarkaš Viktor Vembanjama je od 2023. do sada zabilježio nevjerovatnu statistiku kad su u pitanju blokade.

Viktor Vembanjama oborio rekord Nikole Jokića po blokadama Izvor: David Zalubowski/AP, EPA/JOHN G. MABANGLO

Viktor Vembanjama (22) već je ostvario dostignuće koje su mnogi smatrali neostvarivim u tako ranoj fazi njegove karijere. U samo 166 utakmica, centar je nadmašio Nikolu Jokića po ukupnom broju blokada, potvrđujući izvanrednu defanzivnu sposobnost koju je pokazao od trenutka kada je ušao u NBA ligu.

Francuski reprezentativac sada ima 577 blokada u karijeri, što ga stavlja ispred Jokićevih 573. Ovo poređenje postaje još zapanjujuće kada se uzme u obzir vremenski period. Dok je Jokić za dostizanje istog broja blokada odigrao 793 meča tokom više od deset godina u dresu Denvera, Vembanjama je to uspio za tek nešto više od dve sezone u San Antoniju.

Jokić, kao ključni igrač Nagetsa, igrao je osam sezona duže od mladog Francuza, što dodatno naglašava impresivnost Vembanjamine statistike. Ovaj podatak pokazuje koliko brzo Vembanjama gradi defanzivni ugled i već sada se ističe među najboljim igračima lige. Kombinacija visine, raspona ruku i atleticizma pokazali su da je riječ o budućoj legendi NBA lige.

Vembavanja u ovoj sezoni NBA lige bilježi 23,8 poena, 11,2 skoka, skroo tri asistencije i ravno tri blokade po meču, dok na terenu provodi 29 minuta.

Tagovi

Viktor Vembanjama Nikola Jokić košarka NBA liga

