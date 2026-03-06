"Ima oko 160 kilograma i ne samo to": Centar Lejkersa na svojoj koži shvatio zašto je Jokić najbolji

Košarkaš Lejkersa Džekson Hejs bez razmišljanja imenovao je Nikolu Jokića za najboljeg igrača na svijetu.

Izvor: Screenshot/YouTube/@LakersNation/@nbascreen991

Nikola Jokić već godinama nosi priznanje jednog od najboljih igrača NBA lige. Redom su to priznavali legendarni igrači ovog takmičenja, između ostalog i Lebron Džejms, a sada je i Džekson Hejs pohvalio Somborca, nakon što je na svojoj koži osjetio zbog čega je reprezentativac Srbije tako dominantan pod obručima.

Denver je pobijedio Lejkerse 120:113, a Džekson Hejs većim dijelom meča bio je zadužen upravo za najnezgodnijeg igrača u NBA ligi - Nikolu Jokića. Trostruki MVP nije slučajno toliko puta bio najbolji u čitavoj ligi, pa je i košarkaš kluba iz Los Anđelesa morao da prizna i to na vrlo slikovit način.

"Ima oko 160 kilograma i najbolji rad nogu koji sam ikada vidio. Morate da koristite snagu protiv njega, ali čim to uradite, on će vas nadmudriti finoćom i tehnikom. Svi smo to viđali posljednjih godina - on je trenutno najbolji igrač na svijetu", bio je jasan Hejs na konferenciji za medije.

Nikola Jokić je vjerovatno jedan od najkompletnijih košarkaša koje je NBA liga ikada imala. Košarkaška inteligencija, raznovrsnost i sposobnost da pogađa šuteve čine ga izuzetno teškim protivnikom, a posebno je zanimljivo vidjeti razmišljanja trenera u do sada nemogućoj misiji 'kako sačuvati Nikolu Jokića'? Rijetki su oni koji su uspjeli da nadmudre Srbina, a ako bi to i učinili jasno je da bi Nikola ubrzo uspijevao da pronađe način da se greška ne ponovi.

Džekson Hejs je dao sve od sebe u odbrani Jokića. Ipak, razlika u kvalitetu bila je očigledna - srpski centar je ponovo ostvario tripl-dabl, 23. u sezonu. Imao je učinak od 28 poena, 12 skokova i 13 asistencija za 38 minuta. Doduše, imao je i devet izgubljenih lopti.

Sa druge strane, Lejkersi mogu da pronađu i pozitivne strane ove utakmice. Hejs je postigao 19 poena, uz pet skokova i dvije asistencije, što bi moglo da mu ulije dodatno samopouzdanje u narednim mečevima.

