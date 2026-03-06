"Ima oko 160 kilograma i ne samo to": Centar Lejkersa na svojoj koži shvatio zašto je Jokić najbolji

Košarkaš Lejkersa Džekson Hejs bez razmišljanja imenovao je Nikolu Jokića za najboljeg igrača na svijetu.
Nikola Jokić već godinama nosi priznanje jednog od najboljih igrača NBA lige. Redom su to priznavali legendarni igrači ovog takmičenja, između ostalog i Lebron Džejms, a sada je i Džekson Hejs pohvalio Somborca, nakon što je na svojoj koži osjetio zbog čega je reprezentativac Srbije tako dominantan pod obručima.
Denver je pobijedio Lejkerse 120:113, a Džekson Hejs većim dijelom meča bio je zadužen upravo za najnezgodnijeg igrača u NBA ligi - Nikolu Jokića. Trostruki MVP nije slučajno toliko puta bio najbolji u čitavoj ligi, pa je i košarkaš kluba iz Los Anđelesa morao da prizna i to na vrlo slikovit način.
"Ima oko 160 kilograma i najbolji rad nogu koji sam ikada vidio. Morate da koristite snagu protiv njega, ali čim to uradite, on će vas nadmudriti finoćom i tehnikom. Svi smo to viđali posljednjih godina - on je trenutno najbolji igrač na svijetu", bio je jasan Hejs na konferenciji za medije.
Nikola Jokić je vjerovatno jedan od najkompletnijih košarkaša koje je NBA liga ikada imala. Košarkaška inteligencija, raznovrsnost i sposobnost da pogađa šuteve čine ga izuzetno teškim protivnikom, a posebno je zanimljivo vidjeti razmišljanja trenera u do sada nemogućoj misiji 'kako sačuvati Nikolu Jokića'? Rijetki su oni koji su uspjeli da nadmudre Srbina, a ako bi to i učinili jasno je da bi Nikola ubrzo uspijevao da pronađe način da se greška ne ponovi.
Džekson Hejs je dao sve od sebe u odbrani Jokića. Ipak, razlika u kvalitetu bila je očigledna - srpski centar je ponovo ostvario tripl-dabl, 23. u sezonu. Imao je učinak od 28 poena, 12 skokova i 13 asistencija za 38 minuta. Doduše, imao je i devet izgubljenih lopti.
Sa druge strane, Lejkersi mogu da pronađu i pozitivne strane ove utakmice. Hejs je postigao 19 poena, uz pet skokova i dvije asistencije, što bi moglo da mu ulije dodatno samopouzdanje u narednim mečevima.
