Sudije su Jokiću oprostile veliku grešku: Lejkersi tvrde da su žestoko oštećeni zbog ovog poteza

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Da li je trebalo priznati poene Los Anđeles Lejkersa nakon velike greške Nikole Jokića?

LA Lejkersi tvrde da su oštećeni protiv Denvera Izvor: X/MrBuckBuckNBA/printscreen

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Los Anđeles Lejkerse (120:113) uz maestralnu partiju Nikole Jokića koji je upisao još jedan tripl-dabl u najjačoj ligi na svetu. Srpski košarkaš bio je fantastičan na ovom meču, ali treba napomenuti i da je napravio jednu grešku zbog koje su mu sudije progledale kroz prste!

Na isteku druge četvrtine, nakon što je Lebron Džejms pogodio za Los Anđeles Lejkerse, Jokić je bio previše brzoplet. Na semaforu je pisalo 64:54 u korist Denvera, do kraja druge dionice ostalo je tek nešto više od jedne i po sekunde, a srpski košarkaš pokušao je da organizuje napad svog tima.

Jokić je želio da što prije uvede loptu u igru, pa mu je ona ispala iz ruku i vratila se u teren - tamo je Rui Hačimura bio spreman da je vrati u koš. Nakon što je košarkaš Lejkersa postigao poene, sudije su mu pokazale da to neće moći tako! Poeni nisu priznati, a Jokić je dobio novu šansu da izvede aut.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Denver Nagetsi nisu uspjeli da postignu poene u ovoj akciji, koja je izazvala mnogo kontroverzi. Navijači tima iz Los Anđelesa smatraju da je njihov tim oštećen i da su mu ukradena dva poena koja su u završnici meča mogla da igraju ključnu ulogu. Ko zna kako bi se meč razvijao da su sudije priznale ova dva poena, jer je tim Lejkersa u finišu meča prišao i na poen zaostatka Denveru.

Tagovi

Nikola Jokić Denver LA Lejkers NBA liga

Komentari 0

