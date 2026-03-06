Crvena zvezda spremila 2.000.000 evra za Afrikanca: Možda ne bude dovoljno, hoće ga i Dinamo iz Zagreba

Krilni fudbaler Adama Kulibali iz Malija na meti je Crvene zvezde, koja želi da ga otkupi.
Crvena zvezda je u januarskom prelaznom roku uspjela da rastereti igrački kadar odlascima Felisija Milsona sa lijevog i Šavija Babike sa desnog krila, a kao osvježenje na krilnim pozicijama stigao je Daglas Ovusu. Nakon dobrog starta u novom klubu bivši ofanzivac Radnika iz Surdulice bio je neprimjetan protiv Partizana i tako djelimično pokvario utisak koji je ostavio.
Pored svega toga, Zvezdu u bliskoj budućnosti čeka rastanak sa Nemanjom Radonjićem koji je trenutno suspendovan, a klub će na kraju sezone napustiti i Jegor Prucev koji je trenutno u OFK Beogradu. Zbog svega toga, na stadionu "Rajko Mitić" moraju da razmišljaju o novim igračima na bočnim pozicijama u napadu.
Ako je vjerovati medijima iz Afrike, a oni često znaju da "pumpaju" cijene tamošnjih fudbalera povezivanjem sa klubovima iz Evrope, Crvena zvezda je zainteresovana za Adamu Kulibalija (20), fudbalera koji najčešće igra kao desno krilo. Riječ je o fudbleru iz Malija, ali igraču Al Hilala iz Sudana. Momak koji je rođen 19. januara 2006. godine visok je 179 centimetara i brzina mu je jedan od najjačih aduta - a Zvezda bi za to mogla da plati 2.000.000 evra.
Podatke iz sudanske lige teško je pronaći, ali oni pokazuju da je fudbaler iz Malija nastupio na 17 mečeva, uz 10 golova i četiri asistencije. Adama Kulibali je predstavljao Al Hilal i na međunarodnoj sceni. Tokom posljednje dvije sezone on je u Ligi šampiona Afrike odigrao 16 mečeva, uz učinak od dva gola i jedne asistencije. Ove sezone ima osam mečeva, gol i asistenciju, a sa Al Hilalom će u četvrtfinalu igrati protiv ekipe Berkane iz Maroka.
Prethodnih godina su se za Kulibalija interesovali Milan, Klub Briž i Brest, a sada se priča da su konkurencija Crvenoj zvezdi dva tima iz Saudijske Arabije i zagrebački Dinamo. Adama Kulibali nema nikakav dodir sa evropskim fudbalom i tek treba da odluči da li u narednim sezonama želi da pravi karijeru ka nekoj od najjačih liga na svijetu ili bi unosna ponuda iz Azije zadovoljila sve njegove apetite.