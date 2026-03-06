Totenhem na korak od ispadanja u Čempionšip prvi put poslije 50 godina

Totenhem 50 godina nije bio u drugoj ligi, a sada bi to vrlo lako moglo da se desi ukoliko hrvatski stručnjak Igor Tudor hitno nešto ne promijeni.

Totenhem je na rubu ispadanja iz Premijer lige! Zvuči nevjerovatno ali je zaista tako poslije poraza od Kristal Palasa na svom terenu 3:1 (1:1). Mogla bi ekipa iz Londona prvi put od 1977. da se nađe u drugoj ligi.

Sve je dobro počelo na ovom meču za "pijevce" kada je sudija prvo poništio gol Ismaile Sara, a onda je pogodio Dominik Solanke. Ipak u 38. minutu Miki van de Ven je dobio direktan crveni karton i napravio penal što je potpuno okrenulo meč.

Palas je izjednačio sa penala, a onda je do poluvremena golovima Larsena i Sara ubilježio pobjedu. Ovaj brodolom tima Igora Tudora gurnuo je Totenhem na samu ivicu.

Da li će Totenhem ispasti?

Totenhem još nije u zoni ispadanja, ali nije ni daleko., Sa 29 bodova su 16. sa bodom više od Notingem Foresta i Vest Hema. Ako računamo da su Vulverhempton i Barnli već ispali, ostaje to jedno mjesto za put u Čempionšip.

Ovaj poraz pravi problem i zato što je Kristal Palas sada sa 38 bodova praktično obezbijedio opstanak kao i svi iznad, a Brajton sa 37 je na pobjedu ili remi od sigurnosti. što ostavlja Lids, Totenhem, Forest i Vest Hem u borbi za goli život.

Među tim ekipama djeluje da je u najgoroj situaciji Totenhem. Ne samo da igraju Ligu šampiona i čekaju ih dva iscpljujuća duela sa Atletiko Madridom, već imaju i jako težak raspored, U narednom kolu gostuju Liverpulu, a onda će odlučivati o sudbini.

Čekaju ih mečevi sa Notingem Forestom, Sanderlendom, Brajtonom, Vulverhemptonom i tu će se riješiti njihova sudbina. Ako to ne bude slučaj meč sa Lidsom u pretposljednjem kolu bi mogao da riješi sve.

Tudor ostao bez teksta

"After this game I believe more than I did before."



Tottenham head coach Igor Tudor after the defeat to Crystal Palace



️@LiamMacdevitt|@tntsports&@discoveryplusUKpic.twitter.com/J4QcMZSugB — Football on TNT Sports (@footballontnt)March 5, 2026

"Moramo prestati da pričamo o pritisku. Neću govoriti o toj temi. Neću više da pričam o pritisku", rekao je vidno nervozni Igor Tudor dok se nadlgašavao sa reporterom poslije utakmice.

