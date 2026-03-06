logo
Totenhem na korak od ispadanja u Čempionšip prvi put poslije 50 godina

Totenhem na korak od ispadanja u Čempionšip prvi put poslije 50 godina

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Totenhem 50 godina nije bio u drugoj ligi, a sada bi to vrlo lako moglo da se desi ukoliko hrvatski stručnjak Igor Tudor hitno nešto ne promijeni.

Totenhem ispada u drugu ligu poslije 50 godina Izvor: X/Football on TNT Sports

Totenhem je na rubu ispadanja iz Premijer lige! Zvuči nevjerovatno ali je zaista tako poslije poraza od Kristal Palasa na svom terenu 3:1 (1:1). Mogla bi ekipa iz Londona prvi put od 1977. da se nađe u drugoj ligi. 

Sve je dobro počelo na ovom meču za "pijevce" kada je sudija prvo poništio gol Ismaile Sara, a onda je pogodio Dominik Solanke. Ipak u 38. minutu Miki van de Ven je dobio direktan crveni karton i napravio penal što je potpuno okrenulo meč.

Pogledajte

00:35
Ofsajd na Kristal Palas - Totenhem
Izvor: Arena 5 Premium
Izvor: Arena 5 Premium

Palas je izjednačio sa penala, a onda je do poluvremena golovima Larsena i Sara ubilježio pobjedu. Ovaj brodolom tima Igora Tudora gurnuo je Totenhem na samu ivicu.

Da li će Totenhem ispasti?

Totenhem još nije u zoni ispadanja, ali nije ni daleko., Sa 29 bodova su 16. sa bodom više od Notingem Foresta i Vest Hema. Ako računamo da su Vulverhempton i Barnli već ispali, ostaje to jedno mjesto za put u Čempionšip.

Ovaj poraz pravi problem i zato što je Kristal Palas sada sa 38 bodova praktično obezbijedio opstanak kao i svi iznad, a Brajton sa 37 je na pobjedu ili remi od sigurnosti. što ostavlja Lids, Totenhem, Forest i Vest Hem u borbi za goli život.

Među tim ekipama djeluje da je u najgoroj situaciji Totenhem. Ne samo da igraju Ligu šampiona i čekaju ih dva iscpljujuća duela sa Atletiko Madridom, već imaju i jako težak raspored, U narednom kolu gostuju Liverpulu, a onda će odlučivati o sudbini.

Čekaju ih mečevi sa Notingem Forestom, Sanderlendom, Brajtonom, Vulverhemptonom i tu će se riješiti njihova sudbina. Ako to ne bude slučaj meč sa Lidsom u pretposljednjem kolu bi mogao da riješi sve.

Tudor ostao bez teksta

"Moramo prestati da pričamo o pritisku. Neću govoriti o toj temi. Neću više da pričam o pritisku", rekao je vidno nervozni Igor Tudor dok se nadlgašavao sa reporterom poslije utakmice. 

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:35
Džoel Vord završio karijeru
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

