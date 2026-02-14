logo
Igor Tudor će imati najteži debi na svijetu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Hrvatski trener preuzeo engleskog velikana.

Igor Tudor preuzeo Totenhem Izvor: Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Hrvatski trener Igor Tudor preuzeo je ekipu Totenhema i potpisao ugovor do kraja sezone. Na klupi aktuelnog šampiona Lige Evrope zamijeniće Danca Tomasa Franka, koji je ostavio za sobom tim na tek 16. mjestu tabele, sa samo 29 osvojenih bodova u 26 kola.

Tudor je ranije ove sezone vodio Juventus, sa kojim se rastao u oktobru, poslije niza od osam utakmica bez pobjede. I u Torinu je Splićanin bio u sličnoj situaciji, jer je tamo takođe gasio požar poslije odlaska Tijaga Mote.

"Shvatam odgovornost koja mi je predata i moj fokus je potpuno jasan - da donesem konstantnost našim nastupima i da se takmičimo sa vjerom u sebe u svakom meču. U ekipi postoji veliki kvalitet i moj posao je da ga organizujem, da ulijem energiju i da brzo popravim naše rezultate", kazao je on poslije potpisa.

Tudor će imati pakleno težak debi u Premijer ligi, jer će voditi ekipu u derbiju Sjevernog Londona protiv Arsenala 22. februara od 17.30 časova. Takođe, vodiće ekipu i u Ligi šampiona, u kojoj će u osmini rivala potencijalni rival njegovom timu biti Galatasaraj ili Juventus.

