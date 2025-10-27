Juventus smijenio Tudora, nasljednik stiže iz vlastitih redova!

Igor Tudor više nije trener Juventusa.

Juventus je smijenio hrvatskog trenera igora Tudora nakon niza loših rezultata, prenosi Korijere dela sera.

"Kap koja je prelila čašu" bio je sinoćnji neuspjeh u duelu sa Lacijom na Olimpiku (1:0). Bio je to treći uzastopni poraz bjanko-nera u svim takmičenjima, prije čega je ekipa pod vođstvom Hrvata nanizala i pet remija, tako da je bez pobjede od 13. septembra, kada je u Torinu savladala Inter (4:3).

Prema navodima ovog lista, nasljednik Igora Tudora na mjestu trenera trebalo bi da bude Masimo Brambilja (52), koji je trenutno komandant drugog tima torinskog kluba (Next Gen), koji se takmiči u Seriji C.

Rođeni Splićanin i dugogodišnji prvotimac "stare dame" preuzeo je ekipu u martu ove godine. Početak je bio obećavajući, s obzirom na to da je krajem prošle sezone na devet posljednjih utakmica u Seriji A upisala pet pobjeda, tri remija i samo jedan poraz.

Idealno je situacija izgledala i na početku nove takmičarske godine u Italiji. Juventus je ostvario tri pobjede u isto toliko kola, među kojima posebno vrijedi istaći trijumf u Derbiju Italije nad Interom (4:3), u meču u kojem je Juventus u 82. minutu bio u zaostatku od jednog gola (2:3).

Stvari su, međutim, odmah potom krenule loše. Juventus je nanizao pet remija u svim takmičenjima (Borusija Dortmund 4:4, Verona 1:1, Atalanta 1:1, Viljareal 2:2, Milan 0:0), a potom i tri poraza (Komo 2:0, Real Madrid 1;0, Lacio 1:0), pa je rastanak sa Tudorom bio neminovan.

Na mjestu komandanta ekipe naslijedio bi ga, rekli smo, Masimo Brambilja koji odrađuje drugi mandat u Next Gen ekipi. Prvi je trajao od juna 2022. do juna 2024. godine, odradivšo za to vrijeme 93 utakmice. Postao je potom glavni trener Fođe, ali se zadržao samo sedam utakmica prije nego što je ponovo preuzeo mladi torinski tim.

Kada je riječ o Igoru Tudoru, trenersku karijeru počeo je kao pomoćni strateg u Hajduku, u kojem je kasnije u dva navrata obavljao ulogu glavnog trenera. Vodio je, takođe, i PAOK, Karabikspor, Galatasaraj, Udineze, Veronu, Marsej i Lacio.

