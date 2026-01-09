logo
Visok poraz "zmajeva" u Podgorici: Crna Gora na +11 protiv rukometaša BiH

Visok poraz "zmajeva" u Podgorici: Crna Gora na +11 protiv rukometaša BiH

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Drugi prijateljski meč, koji se igra u nedjelju, biće zatvoren za javnost.

Rukometaši BiH izgubili od Crne Gore Izvor: Rukometni savez BiH

Rukometna reprezentacija BiH poražena je u Podgorici od Crne Gore rezultatom 36:25 u prvoj prijateljskoj utakmici koju će ove dvije selekcije odigrati u januaru.

Izabranici Damira Doborca bili su u šestom minutu u prednosti od jednog gola (2:3), dok se do sredine prvog dijela igre vodila borba gol za gol. Epilog takve igre bio je egal u 15. minutu (7:7), nakon čega su Crnogorci preuzeli kontrolu i serijom 5:1 stekli osjetnu prednost (12:8).

Na pauzu se otišli uz prednost Crne Gore od pet golova (18:13), da bi bh. tim u prvih nekoliko minuta smanjio minus na samo dva pogotka (20:18). Crna Gora je, međutim, ubrzo napravila seriju 6:0, čime je slomila otpor bh. tima, koji se do kraja meča potpuno raspao i doživio poraz razlikom od 11 golova.

Najefikasniji u selekciji BiH bio je Faris Čolaković sa 6 golova. Dragan Šoljić i Omer Mehmedović dodali su po 5, a Ibrahim Haseljić i Mirko Mišetić po 2. Po jedan gol postigli su Domagoj Alilović, Marko Parežanin, Ermin Ombaša, Amer Šahinović i Adi Mehmedćehajić.

Bekir Čordalija sakupio je 10, a Zoran Radić 6 odbrana.

Drugi meč sa Crnom Gorom BiH igra u nedjelju od 16 sati, opet u Podgorici, a ovaj meč biće zatvoren za javnost.

Crna Gora se, inače, sprema za nastup na predstojećem prvenstvu Evrope, na kojem će snahe odmjeriti sa Slovenijom, Farskim Ostrvima i Švajcarskom. BiH, sa druge strane, nije izborila nastup na EP nakon tri uzastopna učešća.

(mondo.ba)

