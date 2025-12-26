Virus "pokosio" rukometaše Maglaja, otkazan prijateljski meč protiv "zmajeva"

Rukometna reprezentacija BiH neće igrati prijateljski meč protiv Maglaja, planiran za 27. decembar.

Izvor: maglaj.net

Planirana prijateljska utakmica između Rukometnog kluba Maglaj i selekcije reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je bila planirana u subotu, neće biti odigrana, saopšteno je iz Rukometnog saveza BiH.

"Naime, uslijed virusa koji je zahvatio veći dio ekipe RK Maglaj, značajan broj igrača trenutno nije u zadovoljavajućem zdravstvenom stanju, te bi odigravanje utakmice predstavljalo rizik po njihovo zdravlje. Zdravlje igrača nam je na prvom mjestu i u ovom trenutku to je jedina ispravna odluka. Zahvaljujemo se na razumijevanju svim navijačima i sportskim prijateljima", saopšteno je.

Rukometaši BiH tako će nastaviti pripreme u Maglaju, a početkom 2026. godine sele se u Sarajevu. U januaru ih očekuju dva prijateljska meča sa selekcijom Crne Gore, 9. i 11. januara.

"Zmajevi" će u martu igrati protiv tzv. Kosova mečeve predbaraža za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.