Saudijci se revanširali "zmajevima": Banjalučanin najefikasniji u meču zatvorenog tipa

U drugom prijateljskom susretu, koji je bio zatvorenog tipa, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Saudijske Arabije rezultatom 25:28 (12:14).

Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Najefikasniji u timu BiH bio je Banjalučanin Luka Perić sa šest golova, a po pet su dodali Elmas Avdić i Marijan Šaravanja.

Po dva gola su postigli Adin Faljić, Marko Panić i Domagoj Alilović, a po jedan Milan Vukšić, Faris Čolaković i Renato Čajić.

U petak u prvom meču, BiH je savladala Saudijce rezultatom 33:26.

Ovom utakmicom završava se ovaj ciklus okupljanja izabranika Damira Doborca, a naredno je zakazano za kraj ove i početak sljedeće godine.

