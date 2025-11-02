logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saudijci se revanširali "zmajevima": Banjalučanin najefikasniji u meču zatvorenog tipa

Saudijci se revanširali "zmajevima": Banjalučanin najefikasniji u meču zatvorenog tipa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

U drugom prijateljskom susretu, koji je bio zatvorenog tipa, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Saudijske Arabije rezultatom 25:28 (12:14).

Rukometaši BiH izgubili od Saudijske Arabije Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Najefikasniji u timu BiH bio je Banjalučanin Luka Perić sa šest golova, a po pet su dodali Elmas Avdić i Marijan Šaravanja.

Po dva gola su postigli Adin Faljić, Marko Panić i Domagoj Alilović, a po jedan Milan Vukšić, Faris Čolaković i Renato Čajić.

U petak u prvom meču, BiH je savladala Saudijce rezultatom 33:26.

Ovom utakmicom završava se ovaj ciklus okupljanja izabranika Damira Doborca, a naredno je zakazano za kraj ove i početak sljedeće godine.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Saudijska Arabija zmajevi Luka Perić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC