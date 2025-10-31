"Zmajevi" bolji od Saudijske Arabije u prijateljskoj utakmici

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je u petak na Ilidži selekciju Saudijske Arabije u prijateljskom meču.

"Zmajevi" su zabilježili pobjedu u prijateljskoj utakmici protiv Saudijske Arabije - 33:26 (17:14).

Gostujući tim je bolje ušao u dvoboj i poveo s 3:0, ali su izabranici Damira Doborca uspjeli da naprave preokret i serijom 5:0 stignu do "plus dva".

Do odlaska na odmor, BiH je uspjela da poveća razliku na 17:14.

Početkom drugog poluvremena domaćin je dodatno pojačao odbranu i ubrzao igru, što je rezultiralo vođstvom od "plus sedam" (27:20), koje je uz manje probleme uspio da sačuva do samog kraja.

Najbolji u ekipi BiH bio je Marko Panić sa šest golova i golman Bekir Čordalija sa 15 odbrana.

