Šarunas Jasikevičujus opleo po Evroligi: "Sistem uništava igrače, uradite nešto"

Šarunas Jasikevičujus opleo po Evroligi: "Sistem uništava igrače, uradite nešto"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Litvanac Šarunas Jasikevičijus neće više da ćuti.

Izvor: MN PRESS

Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus jasno i glasno je rekao šta misli o novom formatu Evrolige. Ove sezone je sastav proširen, igra se više duplih kola, raspored je ubitačan, a sav teret trpe igrači koji se sve više povređuju. Nije tajna da je ovo sezona sa najvećim brojem povreda, a o tome se priča samo usput.

Poslije pobjede protiv Barselone, temperamentni Litvanac digao je glas protiv sistema. "U evropskoj košarci i košarci uopšte, ne možemo da igramo pet utakmica za devet dana, a tokom sezone postoje četiri takve sekvence. Igrači su u određenim situacijama jednostavno 'gotovi', u umu i tijelu, na vrhuncu su iscrpljenosti" , rekao je trener Fenera i dodao:

"Sa jedne strane, razumijemo zašto ovo radimo, sa 20 timova. Sa druge strane, uništavamo igrače. Dakle, očigledno je da nešto mora da se uradi", jasan je bio Šaras.

Potom je otkrio nimalo povoljnu situaciju u svom taboru. "Skoti Vilbekin je bio kod ljekara. Vidjećemo da li može uskoro da izađe na teren i počne sa nekim košarkaškim radom. Mikaelu (Jantunenu prim.aut) je vjerovatno potrebno još nekoliko dana. Mislim da će Bitim vjerovatno odsustvovati najmanje dvije nedjelje", zaključio je trener Fenera.

Kvinsi Miler: Zvezda moze na Fajnal for
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Šarunas Jasikevičijus Evroliga

