Katastrofa za Hapoel: Povrijedio se Vasilije Micić, evo koliko će odsustvovati

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Plejmejker reprezentacije Srbije Vasilije Micić odsustvovaće nekoliko nedjelja sa terena.

Povrijedio se Vasa Micić neće igrati nekoliko nedjelja Izvor: EPA/PETE ANDREOU

Hapoel iz Tel Aviva je najdominantniji tim Evrolige. Međutim, izostanak reprezentativca Srbije Vasilija Micića mogao bi da bude veliki problem za tim Dimitrisa Itudisa, pošto će plejmejker Orova nekoliko nedjelja biti van terena.

Hapoel je bez Micića pobijedio Bajern 82:72 i ostao najubedljiviji tim na vrhu tabele Evrolige sa 13 pobada i pet poraza. Organizator igre iz Kraljeva nije mogao da pomogne ekipi zbog povrede mišića ramena, a kako prenosi "Sports Channel", planirano je da oporavak traje duže vremena, te Micića nekoliko sedmica nećemo vidjeti u crveno-bijelom dresu.

Izlišno je govoriti koliki je ovo problem za Hapoel. Micić je ovog ljeta stigao u tim koji je izborio plasman u Evroligu tako što je osvojio Evrokup, a dominaciju su nastavili i u novoj sezoni. Micić je pronašao ritam u elitnom takmičenju i bilježi 12,1 poena po utakmici, ali i 2,3 skoka i 4,1 asistenciju za 23 minuta na terenu.

Micić do povrede nije propustio nijedan meč Hapoela, a budućnost ovog tima odsad će zavisiti od dobrih partija Elajdže Brajanta i Danijela Oturua. Naredni meč Hapoel igra protiv Žalgirisa u Kaunasu u 19. kolu Evrolige, u meču koji je na programu 30. decembra u 20.05.



Vasilije Micić košarka Evroliga Hapoel Tel Aviv

