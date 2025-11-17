Vasa Micić igra protiv BiH: Objavljen prvi Alimpijevićev spisak reprezentacije

Košarkaš Hapoela igraće za nacionalni tim u novembarskom ciklusu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Selektor seniorske reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 24 kandidata za novembarski FIBA kvalifikacioni prozor za Svjetsko prvenstvo. Prvo ime na njemu je Vasilije Micić, plejmejker Hapoela, koji će poslije godina provedenih u NBA ligi i u Efesu ponovo biti na raspolaganju za kvalifikacione "prozore" usred sezone.

Takođe, najavljeno je da Danilo Anđušić dolazi na okupljanje kao novi košarkaš Arisa, a iz Evrolige stižu i Alen Smailagić iz Virtusa, Nemanja Dagubić iz Dubaija, Stefan Miljenović, Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac iz Crvene zvede, kao i Arijan Lakić i Aleksej Pokuševski iz Partizana.

Na spisku se nalaze: Vasilije Micić (Hapoel), Ognjen Jaramaz (Ilirija), Danilo Anđušić (Aris), Aleksa Radanov (Bajern), Stefan Nikolić

(Venecija), Balša Koprivica (Bahčešehir), Alen Smailagić (Virtus), Dušan Ristić (Kavasaki), Dušan Miletić (Kluž), Nikola Tanasković (Budućnost), Nemanja Dangubić (Dubai), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Savo Drezgić (Mega), Asim Đulović (Mega), Bogoljub Marković (Mega), Nikola Rebić (Spartak), Stefan Momirov (Spartak), Vojin Medarević (Spartak), Arijan Lakić (Partizan), Aleksej Pokuševski (Partizan), Filip Barna (FMP), Lazar Stefanović (FMP).

Pomoćni treneri selektora Alimpijevića su Vladimir Jovanović, Nemanja Jovanović, Milenko Bogićević i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Stefan Radojičić i Jovan Petrović. U medicinskom timu prof. dr Dragana Radovićanovića su dr Nebojša Mitrović i dr Boris Vukomanović, kao i fizioterapeuti Veljko Nikolić, Milorad Ćirić i Predrag Jovičić. Tim menadžer je Nebojša Ilić, a ekonom Jovica Aničić.

Reprezentacija Srbije počinje kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo utakmicom sa selekcijom Švajcarske 27. novembra u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić. Tri dana kasnije, "orlovi" će gostovati reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu.