Dušan Alimpijević kompletirao stručni štab reprezentacije Srbije

Poznat je kompletan stručni štab košarkaške reprezentacije koju će predvoditi selektor Dušan Alimpijević.
Košarkaška reprezentacija Srbije uskoro počinje novi ciklus sa novim selektorom na klupi. Biće to Dušan Alimpijević koji je naslijedio Svetislava Pešića, a odlučio je da formira i stručni štab po sopstvenom ukusu, što je sasvim prirodno kod svakog trenera.
Od "starog" stručnog štaba, ostaće samo Ognjen Stojaković - inače asistent i u Denver Nagetsima - koji doduše u reprezentaciji Srbije može da radi samo kada nije u toku NBA sezona, odnosno neće ga biti za kvalifikacije.
Uz njega, Alimpijević je angažovao još četvoricu najbližih saradnika - Nemanju Jovanovića (s univerziteta UCLA), Vladimira Jovanovića, Tomislava Tomovića i Milenka Bogićevića, prenosi "Mozzart Sport". Uz njih, glavnom kondicionom Marku Sekuliću pomagaće Marko Stanojević i Stefan Radojičić.
Podsjetimo, prvi meč reprezentacija Srbije pod palicom Dušana Alimpijevića igraće 27. novembra protiv Švajcarske u Beogradu, a zatim tri dana kasnije gostujemo Bosni i Hercegovini. U pitanju su važne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.
(MONDO)