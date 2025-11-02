logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dušan Alimpijević kompletirao stručni štab reprezentacije Srbije

Dušan Alimpijević kompletirao stručni štab reprezentacije Srbije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Poznat je kompletan stručni štab košarkaške reprezentacije koju će predvoditi selektor Dušan Alimpijević.

Dušan Alimpijević kompletirao stručni štab reprezentacije Srbije Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije uskoro počinje novi ciklus sa novim selektorom na klupi. Biće to Dušan Alimpijević koji je naslijedio Svetislava Pešića, a odlučio je da formira i stručni štab po sopstvenom ukusu, što je sasvim prirodno kod svakog trenera.

Od "starog" stručnog štaba, ostaće samo Ognjen Stojaković - inače asistent i u Denver Nagetsima - koji doduše u reprezentaciji Srbije može da radi samo kada nije u toku NBA sezona, odnosno neće ga biti za kvalifikacije.

Uz njega, Alimpijević je angažovao još četvoricu najbližih saradnika - Nemanju Jovanovića (s univerziteta UCLA), Vladimira Jovanovića, Tomislava Tomovića i Milenka Bogićevića, prenosi "Mozzart Sport". Uz njih, glavnom kondicionom Marku Sekuliću pomagaće Marko Stanojević i Stefan Radojičić.

Podsjetimo, prvi meč reprezentacija Srbije pod palicom Dušana Alimpijevića igraće 27. novembra protiv Švajcarske u Beogradu, a zatim tri dana kasnije gostujemo Bosni i Hercegovini. U pitanju su važne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

09:08
Prvo obraćanje Dušana Alimpijevića
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dušan Alimpijević Srbija orlovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC