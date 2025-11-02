Dušan Alimpijević kompletirao stručni štab reprezentacije Srbije

Poznat je kompletan stručni štab košarkaške reprezentacije koju će predvoditi selektor Dušan Alimpijević.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije uskoro počinje novi ciklus sa novim selektorom na klupi. Biće to Dušan Alimpijević koji je naslijedio Svetislava Pešića, a odlučio je da formira i stručni štab po sopstvenom ukusu, što je sasvim prirodno kod svakog trenera.

Od "starog" stručnog štaba, ostaće samo Ognjen Stojaković - inače asistent i u Denver Nagetsima - koji doduše u reprezentaciji Srbije može da radi samo kada nije u toku NBA sezona, odnosno neće ga biti za kvalifikacije.

Uz njega, Alimpijević je angažovao još četvoricu najbližih saradnika - Nemanju Jovanovića (s univerziteta UCLA), Vladimira Jovanovića, Tomislava Tomovića i Milenka Bogićevića, prenosi "Mozzart Sport". Uz njih, glavnom kondicionom Marku Sekuliću pomagaće Marko Stanojević i Stefan Radojičić.

Podsjetimo, prvi meč reprezentacija Srbije pod palicom Dušana Alimpijevića igraće 27. novembra protiv Švajcarske u Beogradu, a zatim tri dana kasnije gostujemo Bosni i Hercegovini. U pitanju su važne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 09:08 Prvo obraćanje Dušana Alimpijevića Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)