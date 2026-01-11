Novi Pazar ukrao pojačanje Grofu Božoviću: Crnogorac Driton Camaj odabrao srpski klub

Driton Camaj novo je pojačanje Novog Pazara, njega je htio i Grof Božović u Budućnosti iz Podgorice

Novi Pazar doveo je pojačanje pred nastavak sezone. U pitanju je Driton Camaj (28) koji u srpski fudbal dolazi iz kazahstanske Astane. Igra na poziciji krilnog napadača.

"Camaj je ponikao u redovima Budućnosti iz Podgorice, a tokom bogate karijere nastupao je za brojne klubove u regionu i Evropi: Inter Zaprešić, Dečić, Lovćen, Iskra, Kišvarda i Kečkemet. Upravo u Mađarskoj se dodatno afirmisao, zabeleživši zapažene partije koje su mu donele i status A reprezentativca Crne Gore. U dresu nacionalnog tima Crne Gore upisao je 28 nastupa i postigao 2 gola, dok iza sebe ima više od 280 profesionalnih mečeva, preko 40 pogodaka, kao i 10 nastupa u evropskim takmičenjima. Krilni napadač, prepoznatljiv po brzini, driblingu i ofanzivnoj prodornosti, predstavljaće značajno pojačanje za ekipu FK Novi Pazar u nastavku sezone", navodi se u saopštenju kluba.

Inače, za Camaja je veliko interesovanje pokazala podgorička Budućnost. Novi trener Miodrag Božović ga je želeo, ali je on na kraju izabrao Pazarce.

