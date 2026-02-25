logo
Zvezda spremila visoke premije: Poznato koliko svakom igraču ide ako se prođe Lil

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
Crvena zvezda želi da dodatno motiviše svoje fudbalere pred revanš sa Lilom u Ligi Evrope.

Premije igrača Crvene zvezde ako prođu Lil Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda želi prolaz u osminu finala Lige Evrope i ima lepu prednost pred revanš sa Lilom koji je zakazan za četvrtak od 18.45. Iako više nije pravilo o "golu u gostima", Zvezda ima kapital od 1:0 iz susreta u Francuskoj, tako da je bliža istorijskom rezultatu i plasmanu među 16 najboljih ekipa Lige Evrope i za to će igrači imati i dodatnu motivaciju.

Rukovodstvo kluba odlučilo je da novčano nagradi fudbalere ukoliko prođu Lil, tako da će svakom članu tima biti dodatno uplaćeno na račun još po 30 hiljada evra.

To svakako neće biti osnovni motiv, ali hoće dodatni igračima Zvezde koji sada znaju da ih čeka i lepa nagrada u slučaju prolaska dalje. Zvezda će tako od 1.750.000 evra, koliko se nagrađuje prolazak u osminu finala Lige Evrope, "uštinuti" i dati igračima koji su za to svakako i najzaslužniji.

Šta treba znati pred meč Zvezda - Lil?

Određeno je da će engleski arbitar Entoni Tejlor voditi ovu utakmicu, dok i dalje traje enigma da li će Mirko Ivanić biti spreman da igra. Propustio je "vječiti" derbi i verovatno će pauzirati i ovaj meč, pošto mu se Zvezda nada u nastavku takmičenja.

Takođe, dodajmo i to da je žrijeb za osminu finala u petak od 13 časova, a na njemu bi Zvezda mogla da dobije Lion ili Aston Vilu.

