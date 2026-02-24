logo
Procurio plan Intera da dovede Vasilija Kostova: Spremili su milione, imaju dva keca u rukavu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Italijanski mediji su nakon sjajnog meča Vasilija Kostova u "vječitom derbiju" objavili da Inter uveliko radi na tome da dovede vezistu Crvene zvezde.

Inter želi da dovede Vasilija Kostova Izvor: Dusan Milenkovic/ATA Images

Vasilije Kostov je na cijeni. Odigrao je fantastičan "vječiti derbi" i bio je najbolji na terenu u paru sa Aleksandrom Kataijem, a to je privuklo pažnju velikana. I ranije se pričalo da je Inter zainteresovan za njega, a sada "Kalčomerkato" piše da su "nerazuri" sve spremniji da ga ozbiljno plate.

Navode Italijani da će Inter probati da iskoristi svoje veze u Beogradu preko Marka Arnautovića i Dejana Stankovića i da će probati da dovede Kostova.

"Dobre vijesti za Crvenu zvezdu koja ima pravog bisera u svom timu. Klubovi koji su ga pratili mjesecima sve su manje zadovoljni jer znaju šta znači kada ime nekog mladog igrača počne da se ponavlja po Evropi. Inter je među ovim klubovima i "nerazuri" su zainteresovani već nekoliko sedmica za ovog igrača. 

Postoje jake personalne veze sa Beogradom zbog prisustva Dejana Stankovića i Marka Arnautovića tamo. U Milanu ovog igrača porede sa jako mladim Barelom, ali za sada manje defanzivnim. Ovo je igrač koji može da se razvija, koji se brzo rješava lopte, a to su kvaliteti koje inter cijeni", piše u tekstu "Kalčomerkata".

Zvezda već odbijala milione

Vasilije Kostov se ustalio u timu Crvene zvezde prije punoljetstva, a na derbiju je sada imao gol i asistenciju. Postizao je golove i u Evropi, a prilčalo se o tome da je Zvezda već dobijala milionske ponude za njega.

"Ne mogu da vam kažem ko je zvao, ali smo već dobili ponudu tešku 20 miliona evra, Ne samo da Kostov može da igra u Premijer ligi, on može da igra i za šest najvećih klubova u Engleskoj", rekao je prije nekog vremena Zvezdan Terzić engleskim medijima.

Tagovi

Vasilije Kostov FK Crvena zvezda Inter fudbal

