Šta se dešava sa Olgom Danilović? Na pragu ispadanja iz najboljih 100, a jedva da igra

Olga Danilović u posljednjih šest mjeseci odigrala samo sedam mečeva i to je uticalo da značajno padne na WTA listi.

Izvor: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović opet je nazadovala na WTA listi tako da je od ovog ponedjeljka tek 94. igračica planete. U odnosu na prošlu sedmicu, Danilovićeva je pala za četiri pozicije, pa je na pragu ispadanja iz najboljih 100 teniserki svijeta što joj se nije desilo od jeseni 2024. godine.

Ono što je zabrinjavajuće kod Olge Danilović je da je ove sezone odigrala samo sedam mečeva, od čega je dobila četiri i to je uticalo na njen pad na WTA listi.

Napravila je pauzu od 17. oktobra do 12. januara, kada nije bilo tenisa, da bi potom igrala u Hobartu (Australija) gdje ju je zaustavila Antonija Ružić. Zatim je Olga Danilović "ušla" u glavni žrijeb Australijan opena bez kvalifikacija gdje je prvo pobijedila Venus Vilijams, a zatim ispala od Koko Gof, da bi od tada nastupila jedino u Klužu. Pobijedila je Bulgaru, pa ispala od Hvalinske i od tada (4. februar) takođe nije igrala.

Imala je dosta problema Olga Danilović tokom 2024. godine, a onda je preko ljeta "uhvatila zalet" i godinu završila na 51. mjestu, pomjerajući se za bukvalno sto pozicija. Uspjela je potom da napreduje i u 2025. godini i bila je u jednom trenutku 32. teniserka planete, da bi od jeseni došlo do velikog pada i godinu je završila na 70. mjestu.

To nije promijenila ni u 2026. godini i teško da će bez odigranih mečeva, a za sada nema najava na kom ćemo je sljedećem turniru gledati, dolazi Majami, pa sezona šljake, gdje je znala da dođe i do osmine finala Rolan Garosa.

