Olga Danilović nakon pobjede nad Venus Vilijams: "Pokazala sam da sam sposobna za velike stvari"

Srpska tenisera Ogla Danilović pobijedila je legendarnu Venus Vilijams, pa je poslije pobjede analizirala meč.

Olga Danilović, srpska teniserka, pobijedila je u prvom kolu Australijan opena. Srpska predstavnica bila je bolja od legendarne Venus Vilijams i odnijela je pobjedu 2:1 (6:7, 6:3:6:4). A, poslije meča govorila je o susretu sa jednom od najboljih svih vremena, bilo je očekivano teško iako je Vilijams u poznim igračkim godinama (45).

"Nisam previše razmišljala, nisam imala šta da izgubim i govorila sam sebi da igram poen po poen - i to je bilo to. Teško je ostati fokusiran samo na to, ali to je bio jedini način. Uspjela sam", rekla je srpska teniserka.

Navijači su bili protiv Olge, ali je ona je i taj pritisak izdržala. "Na svakom slemu postoji šansa da igraš protiv nekih od najboljih. Jesam, bila sam malo nervozna prije nego što sam izašla na teren, ali to je privilegija - dijeliti teren sa takvom legendom. Znala sam da će igrati dobro, takve legende nikada ne smiju biti otpisane."

Moža nije sanjala da će se to dogoditi, ali Olga se sastala sa ženom koja je sa svojom sestrom mijenjala istoriju tenisa. "Važno je pobijediti takvu legendu, ali to sada ostavljam po strani. Mislim da mi može pomoći to kako sam se nosila sa situacijom na terenu. Uvijek moraš da vjeruješ u sebe - ne samo na terenu, već i u životu. Pokazala sam da sam sposobna za velike stvari, ali i da moram biti prijateljski nastrojena prema sebi."

"Nije lako igrati protiv nje, u kom god da je dobu. Ljudi to možda ne shvataju ili zaboravljaju da je višestruka grend slem šampionka i prava legenda sporta. Nijedan turnir joj ne bi dao vajld kard da nije sposobna da pobijedi nekoga. Jačina njenih udaraca i servisa je ogromna. Ne daje mnogo ritma, odmah te napadne, a ja sam se malo povukla, što nije trebalo. Dala sam joj prostora da diše i diktira igru. Plan je bio da pokušam da otvaram teren i dobro serviram, ali ona je servirala izuzetno - ne možeš da lebdiš i vidiš gdje će da odservira kad veže tri asa", pojasnila je Olga Danilović.

Naša Olga i u drugom kolu neće imati lak zadatak. U narednom kolu verovatno će ići na Koko Gof, koja će odmjeriti snage sa Kamilom Rakimovom, 91. igračicom svijeta, iz Uzbekistana.

