Olga Danilović pogledala ka "trobojci" i progovorila na srpskom

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u drugo kolo Australijan opena pošto je danas poslije velike drame bila bolja od legendarne Venus Vilijams. Amerikanka se vratila i u 46. godini pokušala je da napravi čudo u Melburnu, a to je spriječila srpska predstavnica koja je odigrala maestralno u ključnim momentima meča.

Venus Vilijams je "na iskustvo" dobila prvi set u taj-brejku (7:6), potom se Olga Danilović trgnula i izjednačila (6:3), a onda je jako loše ušla u odučujući set. Venus Vilijams je vodila 4:0 i bila je na pragu velike pobjede, poslije čega je Danilović "upalila turbo". Njoj je pripalo čak šest uzastopnih gemova, napravila je tri brejka, pa na kraju "pustila krik" da čuje cijela Australija, kada je već skoro cijeli stadion navijao za njenu protivnicu.

To je konstatovala i Rene Stabs, bivša teniserka koja je na terenu intervjuisala Olgu Danilović, a koju znamo po spornim izjavama o srpskom narodu. A i Srba je bilo na tribinama, što je Olga htjela da istakne.

"Gledala sam samo lopticu i ovo je bila nevjerovatna atmosfera, više je bilo navijača za Venus, ali sam čula i Srbe, vidjela sam naše zastave. Zato volim Australiju", rekla je Olga i potom na srpskom jeziku zahvalila svima koji su bili uz nju: "Hvala vam puno!".

"Nije bilo lako. Kad smo izlazili na teren, rekla sam sebi... Ne da moram da uživam, ali da znam da se to ne doživljava svaki dan. Ne uzimam zdravo za gotovo, ne igra se svaki dan protiv Venus. Na kraju sam sebi rekla samo - igraj. Poen po poen. Bilo je zadovoljstvo igrati protiv ovakve legende, uživala sam", dodala je Olga Danilović koja je ispričala i razgovor sa "samom sobom" poslije prvog izgubljenog seta: "Ne bih da vam kažem baš svaku riječ ha-ha, ali pogledala sam se u ogledalo i rekla sebi - ovdje sam zbog sebe, izašla sam na teren i da pokažem šta umijem. Podsjećala sam se na to i uspjelo je".

Srpkinju u drugom kolu čeka bolja iz duela Koko Gof ili Kamile Rahimove.

Ko je Rene Stabs?

Bivša australijska teniserka Rene Stabs (54) pravila je velike rezultate početkom ovog milenijuma, kada je bila i najbolja "dubl" igračica svijeta. Ima ukupno šest grend slem titula u dublu, dok je u singlu "stala" na 64. mjestu WTA liste. Već godinama se bavi reporterskim poslom.

U jednom podkastu, Rene Stabs je sa Kejtlin Tompson pričala da Đoković ima "sindrom žrtve kao svi Srbi", dok je takođe pričala i o tome da je "opsjednut rekordima" i željom da bude popularniji od Federera i Nadala.

"Stajala sam pored Srba, a to je bilo... Nevjerovatno glasno, naporno za slušati. Stvarno poštujem taj nivo entuzijazma, ali zar ne znaju da su na tribinama bili i ostali navijači koji samo žele da gledaju teniski meč", poručila je Rene Stabs tokom ovog razgovora od prije nekoliko godina.

"Đoković je veoma polarizovan na mnogo načina za mnoge ljude, ali i za mene, kao bivšeg profesionalca i nekoga ko je gledao ovu borbu zaista dugo. Samo se morate čuditi njegovoj sposobnosti da nikada ne odustane i on je neumoljiv. Mislim da su Rodžer i Rafa nametnuli tu želju da mnogo pobjeđuju, ali Novaku je to postalo opsesija i to se vidi. Želi da iznese brojke jer zna da neće biti popularan širom svijeta kao Rodžer i Rafa", poručila je Stabsova u ranijem intervjuu.

