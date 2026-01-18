logo
Olga Danilović poslala Venus Vilijams u penziju: Senzacionalan preokret Srpkinje na Australijan openu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Velika pobjeda Olge Danilović na startu Australijan opena protiv čuvene Venus Vilijams kojoj je ovo vjerovatno bilo posljednje učešće na turniru.

Olga danilovic pobijedila venus vilijams na australijan openu Izvor: Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u drugo kolo Australijan opena pošto je poslije drame savladala američku teniserku Venus Vilijams. Amerikanka je odlučila da se u 46. godini vrati tenisu, a ovaj poraz vjerovatno znači i da se oprašta od tenisa, pošto teško da će ponovo doći u Melburn da igra.

Olga Danilović je slavila poslije 2 sata i 20 minuta: 6:7, 6:3, 6:4, a mora se istaći i da je Srpkinja napravila nevjerovatan preokret u trećem setu.

Venus Vilijams je osvojila prvi set u taj-brejku i odmah je Olga Danilović zaigrala bolje u drugom, pa ostala bez energije u trećem. Bilo je 4:0 za Amerikanku u trećem setu, a onda je Srpkinja "upalila turbo". Došla je do izjednačenja i onda napravila brejk za 5:4, tako što je dobila najteži gem u meču.

Igralo se još 13-14 minuta, bilo je mnogo izjednačenja i "prednosti", a na kraju se Olga Danilović izborila sa pritiskom i stigla do velike pobjede.

(MONDO)

Tagovi

Venus Vilijams Olga Danilović Tenis Australijan open

