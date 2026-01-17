logo
"Vidjeli smo kako se Đoković muči": Federer morao da kaže istinu poslije susreta sa velikim rivalom

"Vidjeli smo kako se Đoković muči": Federer morao da kaže istinu poslije susreta sa velikim rivalom

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Švajcarac Rodžer Federer vratio je staru slavu na Australijan Openu gde je specijalni gost.

Rodžer Federer o šansama Novaka Đokovića na Australijan openu Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Legendarni švajcarski teniser Rodžer Federer nalazi se u Melburnu gde je odigrao meč humanitarnog karaktera i oduševio ljubitelje bijelog sporta. Sve je iz prvih redova gledao Novak Đoković koji pohod na 11. titulu na Australijan Openu počinje u ponedjeljak.

Prošle sezone je stigao do sva četiri polufinala na grend slemovima, a šta mu želi nekada veliki rival?

"Nadam se da je u dobroj formi. Vidjeli smo ga kako se mučio prošle sezone u polufinalima grend slemova. Uspio je četiri puta da se plasira, ali nije bio na 100 odsto. Želim mu stigne do polufinala i da tamo bude 100 odsto spreman. Ne znamo u kakvoj je situaciji trenutno jer još uvijek nije igrao, ali nadam se da je imao dobru predsezonu", rekao je Federer.

Ponovo aktuelno rivalstvo

Australijan Open još nije počeo sa mečevima glavnog žrijeba, a egzibicije su privukle veliku pažnju navijača. Čim je Federer stigao u Melburn, ponovo su se aktivirali njegovi fanovi, pa je na meču Đokovića i Frensisa Tijafoa viđena jedna simpatična scena.

U jednom momentu dok je srpski as bio na servisu sa tribina se začulo: "Naprijed, Rodžer", a Novakova reakcija je nasmijala sve na legendarnoj "Rod Lejver areni".

Tagovi

Rodžer Federer Novak Đoković Tenis Australijan open

