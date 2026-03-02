logo
Alimpijević odredio 12 igrača za Tursku: Evo koga je precrtao za najvažniji meč

Alimpijević odredio 12 igrača za Tursku: Evo koga je precrtao za najvažniji meč

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Poznato je u kom sastavu Srbije igra večeras protiv Turske u kvalifikacijama za Mundobasket.

Ko igra za Srbiju protiv Turske Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Selektor muške seniorske reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je jutros 12 igrača za utakmicu sa selekcijom Turske u Istanbulu u FIBA kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo, možda i najvažniju koju "orlovi" igraju u ovom ciklusu.

Na spisku je sljedećih 12 igrača koji će mu biti na raspolaganju:: Aleksa Avramović, Stefan Miljenović, Jovan Novak, Ognjen Dobrić, Stefan Momirov, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Bogoljub Marković, Nikola Tanasković, Dušan Ristić, Luka Mitrović i Arijan Lakić.

To znači da je od prvobitno objavljenog spiska za meč u Istanbulu "otpao" samo Filip Barna koji je bio prekobrojan, od ranije znamo da neće biti Nikole Kalinića, ali i da se vraća Aleksa Avramović.

Reprezentacija Srbije izgubila je od selekcije Turske u Beogradu u neizvjesnoj završnici 82:78, a druga utakmica dva tima na programu je ovog ponedjeljka od 19.00 časova.

Srbija u dosadašnjem toku kvalifikacija ima skor od dvije pobjede i jednog poraza, a Turska je na 3-0.

