Dušan Alimpijević o Nikoli Kaliniću i koliko znači za Srbiju: "Radi se o jednom važnom karakteru"

Trener reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević govorio je o značaju povratka Nikole Kalinića u nacionalni tim.

Izvor: MN PRESS, RTS / Printscreen

Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević govorio je o značaju povratka košarkaša Crvene zvezde Nikole Kalinića i igrača CSKA Luke Mitrovića u nacionalni tim. Trener Bešiktaša istakao je da karakter Kalinića predstavlja vrlo važnu ulogu za "orlove", kao i za bilo koji klub u kojem je Novosađani igrao.

"Izuzetno je značajno, ne samo on, već svaki igrač kojeg zemlja Srbija može da ima na raspolaganju. Mi nismo više ona zemlja, odnosno i dalje je jedan od najvećih broja talenata sa Balkana u košarci, prednjačimo, ali to nije ono što je istorija košarke imala i pokazala ranijih godina. Sad oko svakog imena moramo malo više da se borimo, ne smijemo da izgubimo iz vida nijednog igrača koji igra u bilo kojoj ligi, van Evrope, u svijetu, Japanu. Moramo to dobro da pokrijemo, da budemo profesionalni", započeo je Alimpijević tokom gostovanja u "Oko magazinu" na RTS-u.

Podsjetio je Alimpijević da nije samo Kalinić u povratnik u timu, tu je i Luka Mitorvić. "Kalinić je jedan od važnih ljudi koji su se vratili. Luka Mitrović je povratnik u reprezentaciju", rekao je Alimpijević.

Selektor, takođe Novosađanin, ističe da je imao sreću da je iz istog grada kako i Kalinić i Mitrović, pa je to bio korak naprijed u pregovorima da poznati igrači ponovo budu dio reprezentacije Srbije. "Imam tu sreću, zbog godina, da sam generacijski bliži godinama tim igračima koji igraju za reprezentaciju ili će nastupati za reprezentaciju. Takođe, neke od njih sam upoznao mnogo prije nego što se sve ovo desilo, poznajem ih iz nekih drugih uloga. Bio sam i ja asistent, pa se poznajemo dobro, imamo prijateljski odnos. Živimo u Novom Sadu, bilo je lakše da se dođe do njih i da im se približi važnost igranja za Srbiju", dodao je.

A, o tome kakav je Nikola Kalinić košarkaš, Alimpijević je imao mnogo toga da kaže.

"Ovo je vrlo teško zamisliti, da ste najpametniji čovjek na svijetu to niko nije mogao da predvidi. Ima fantastičnu karijeru, toliko trofeja je osvojio, toliko važnih utakmica, da ne širimo dalje. Sjećamo se i šta je donio reprezentaciji Srbije, ali jedna utakmice - Fenerbahče sa jedinom titulom... Govorimo koja je važnost igrača u svim timovima, ljudi su ga puštali na šut jer su sumnjali u njega, a čovjek je pogodio četiri puta od četiri za tri poena, ako se ne varam, kad je Fenerbahče po prvi put postao prvak Evrope. Radi se o jednom važnom karakteru za reprezentaciju i za sve klubove za koje je nastupao", zaključio je Dušan Alimpijević.

