Trener Sloge Nedim Jusufbegović: Start nad Matejom Cvetanoskim nije bio namjeran

Prvu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine na "Grbavici", gdje je Sloga stigla do pobjede u sudijskoj nadoknadi obilježila je teška povreda Mateja Cvetanoskog, igrača Željezničara, kojem je, prema prvim informacijama, slomljena noga.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Nakon utakmice u izjavi za "Arenu Sport" trener Sloge Nedim Jusufbegović, koji je u novom mandatu debitovao pobjedom - 0:1, izrazio je žaljenje zbog povrede protivničkog igrača, naglasivši da nije postojala namjera niti svjesno gruba igra dobojske ekipe.

"Prije svega, žao mi je zbog povrede. Mislim da start nije bio namjeran i da niko nije išao s ciljem da povrijedi igrača. Išli smo čvrsto u duele, ali sportski i muški, bez loše namjere", rekao je Jusufbegović.

Osvrnuo se i na sudijski kriterijum, istakavši da, po njegovom mišljenju, nije bio dosljedno postavljen od početka.

"Veliki broj prekršaja bio je posljedica kriterijuma koji nije jasno uspostavljen na startu. To je doprinijelo nervozi i oštrijim duelima. Ipak, željeli smo da igramo čvrsto i da pokušamo doći do pobjede, ne da povrijedimo bilo koga".

Kada je riječ o samoj utakmici, strateg Dobojlija istakao je da mu je u prvom planu bila promjena pristupa i odnosa prema obavezama.

"Ono što je mene najviše interesovalo jeste da promijenimo odnos prema zadacima, ulogama i principima igre. Prvo poluvrijeme sam zadovoljan, drugo realno slabije. Nismo mogli da pratimo ritam Željezničara, spustili smo se prenisko, a to želimo izbjeći", dodao je trener Sloge.

Prema njegovim riječima, ekipa iz Doboja na kraju je pokazala karakter.

"Dobro je što smo se znali patiti za ovu pobjedu. Ovo su utakmice na kojima se raste. Zadovoljan sam nekim segmentima, ali mnogo toga moramo još da radimo i dograđujemo. Ovo je tek prvi korak", poručio je Jusufbegović.

Revanš susret na dobojskim "Lukama" na rasporedu je za dvije sedmice.

